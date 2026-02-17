Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области
Служебная проверка проводится по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ.
Источник фото: pixabay.com
«Факт зафиксирован на систему видеонаблюдения. Проводится служебная проверка», - сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.
По данным, известным агентству, он отбывал наказание за наркопреступление.
