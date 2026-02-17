Новости

Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области

17 февраля 2026, 18:55 |  Происшествия

Служебная проверка проводится по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ.

Источник фото: pixabay.com

«Факт зафиксирован на систему видеонаблюдения. Проводится служебная проверка», - сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.

По данным, известным агентству, он отбывал наказание за наркопреступление.