Весенняя призывная кампания 2026 года стартует 1 марта. По словам начальника управления по делам обороны Костаная Батырхана ЗИЯТОВА, работа по «предварительному изучению призывников» в областном центре началась еще с 12 января.

- Это комплекс мероприятий, который позволяет заранее распределить призывников по видам и родам войск, учитывая их специальности и личные данные, - пояснил он на аппаратном совещании в акимате Костаная 16 февраля. - По новым требованиям предусмотрен доступ членов призывной медицинской комиссии к данным призывника из КМИС (комплексная медицинская информационная система). Это необходимо для получения оперативной информации о хронических заболеваниях изучаемого молодого человека.

К слову, при формировании контингента для осеннего призыва прошлого года через комиссию прошло 2 567 человек, из которых 320 были признаны негодными для воинской службы в мирное время, 34 - негодными с исключением с воинского учета, 220 - временно негодными.

- Сейчас в социальных сетях распространяется реклама услуг по так называемому «освобождению от армии» или получению «белого билета», - отметил Зиятов. - Информируем, что решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Казахстана. Подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.

Говоря о призывной кампании, об уголовной ответственности начальник управления по делам обороны упомянул в докладе еще раз.

- С августа 2025 года в Казахстане SMS-оповещение от 1414 о призыве в армию (электронные повестки) стали законными. Такое сообщение приравнено к бумажному уведомлению, - сказал он. - Получение сообщения с номера 1414 в личном кабинете eGovMobile является официальным вызовом, игнорирование которого может повлечь административную или уголовную ответственность.

Батырхан Зиятов напомнил и о социальных бонусах, которые в РК имеют отслужившие в армии молодые люди. Например, на время прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для них действует механизм кредитных каникул. Для отслуживших предусмотрена возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. На сегодня такие сертификаты на бесплатное обучение в казахстанских вузах получили более 9 000 человек.

Зиятов отметил, что сотрудники управления ведут агитационную работу в школах, лицеях, колледжах.

- Но одного нашего участия бывает недостаточно, так как мероприятия охватывают небольшое количество учащихся, - сказал он. - Просьба к руководству городского отдела образования: поручить на уроках НВП уделить внимание агитационной работе среди учащихся и их родителей.

Фото Олега ПАКА