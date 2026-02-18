После перерыва, связанного с проведением чемпионата Европы, стартовал второй круг чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026, который открыли матчи 23 и 24-го туров.

Нападающий «Аята» Жеже в первом матче с «Жетысу» оформил покер / Фото vk.com/mfc_ayat_official

За время перерыва были проведены перенесенные матчи с участием лидеров: «Актобе» - «Семей» и «Кайрат» - «Шымкент».

А еще во время перерыва стало известно, что бразильский легионер рудненского «Аята» Джеферсон Хосе Дос Сантос - Жеже получил казахстанский паспорт. Бразильский игрок, которому в марте исполнится 27 лет, уже больше пяти лет играет в Казахстане и теперь имеет право выступать за нашу национальную сборную.

В стартовых турах второго круга «Аят» принимал «Жетысу», противостоянием с которым он завершал первый круг. В Талдыкоргане рудничане одержали две победы с одинаковым счетом 4:1 и расположились на пятой строчке в турнирной таблице по итогам первого круга, а «Жетысу» занимал предпоследнее 11-е место.

В первом матче прошедшего на паркете «Аят футзал арены» нового противостояния «Аят» - «Жетысу» счет относительно быстро открыли считавшиеся фаворитами хозяева. На 5-й минуте отличился получивший мяч на правом краю своей половины площадки Жеже, который совершил сольный проход от центральной линии со смещением в центр и неотразимо пробил мимо вратаря «Жетысу» Даурена Кайратулы.

Правда, гости быстро пришли в себя после пропущенного гола, и на 9-й минуте Ерназар Бекбосынов сравнял счет. А еще через три минуты гости вышли вперед после гола Ерика Рахмана.

На 17-й минуте Антон Рындин вернул равенство. А за 20 секунд до перерыва Жеже дальним ударом от границ своей штрафной площади вывел «Аят» вперед - 3:2.

На второй минуте второго тайма Заур Гайдаржи упрочил преимущество хозяев, но на 25-й минуте защитник гостей Жанасыл Алмасулы вновь вернул интригу в матч. Впрочем, уже через полминуты перевес в счете хозяев закрепил Жеже, оформивший хет-трик. А на 36-й минуте защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков сделал счет разгромным - 6:3.

Буквально тут же Жеже забил свой еще один гол в ворота «Жетысу», оформив покер. А голы капитана «Аята» Азата Валиуллина на 38-й минуте и Андрея Графского на последней минуте встречи довершили разгром талдыкорганского клуба - 9:3.

Потрепавший нервы фаворитам в первой половине игры первого поединка «Жетысу» в повторной встрече пропустил уже на первой минуте, когда Заур Гайдаржи забрал мяч у Аята Мусабаева перед штрафной площадью гостей и поразил пустые ворот.

На 8-й минуте Андрей Графский после передачи Семена Тарасенко удвоил преимущество рудничан. А через пять минут Тарасенко отдал голевой пас уже своему капитану Азату Валиуллину, который ударом с близкого расстояния сделал счет 3:0.

На 16-й минуте, после того как отличился Ерсултан Сагындыков и счет стал 4:0, вопрос о победителе матча был снят. Правда, перед самым перерывом гостям удалось забить первый гол при переходе на игру с пятью полевыми игроками, и сделал это Жанасыл Алмасулы.

На шестой минуте второго тайма Ерик Рахман сократил разрыв в счете, но через три минуты точку в матче поставил оформивший дубль Валиуллин - 5:2.

После этих двух побед «Аят» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Атырау» поделившего очки на своем паркете с «Шымкентом» - 6:0 и 2:3.

Изменений в лидирующей тройке не произошло - «Семей» одержал две домашние победы над «Астаной» (6:3 и 10:3), «Кайрат» в Алматы дважды разгромил «Каспий» (6:2 и 6:1), а «Актобе» на своем паркете переиграл «Байтерек» (4:1 и 2:1).

Матчи 25 и 26 туров чемпионата запланированы на 19 и 20 февраля. «Аят» в эти дни сыграет в Караганде с местным «Тулпаром».