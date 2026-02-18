По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 февраля, ночью и утром на юге области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, низовая метель и гололёд. В пятницу, 20 февраля, на западе и юге снегопад с метелью. В субботу, 21 февраля, вновь снег, особенно сильный - на западе и юге, снегопад будет сопровождаться метелью. На западе, севере и востоке в ближайшие трое суток будет туман.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в четверг и пятницу без осадков, в субботу - снег, метель.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 15-20, на северо-востоке 23, на юге 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -12...-17 °С, на северо-востоке -20 °С, на юге -7 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до отметок -20...-25 °С, на северо-востоке до -28 °С, на юге до -15 °С. Днём будет -8...-13 °С, на северо-востоке -16 °С, на юге -3 °С. В ночь на субботу прогнозируем -10...-15 °С, на северо-востоке -18 °С. Днём термометры покажут такую же температуру, как и в пятницу: -8...-13 °С, на северо-востоке -16 °С, на юге -3 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -18...-20 °С, днём -12...-14 °С. В пятницу: ночью -20...-22 °С, днём -11...-13 °С. В субботу: ночью -10...-12 °С, днём -8...-10 °С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге 15-20 м/с. В пятницу ветер будет дуть с юго-востока, скорость его составит 9-14 м/с, на западе, юге и востоке усиления до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с. В субботу северо-западный ветер 15-20 м/с, с усилениями до 23-28 м/с на севере и востоке области.