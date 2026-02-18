Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ» во время рабочей поездки главы региона по Костанайкому району.

Гульбарам Мусагазина и Кумар Аксакалов / Коллаж "НГ"

В ответ аким области сообщил, что Мусагазина действительно была уволена 11 февраля, но заявление по собственному желанию она подала заранее. И отметил - на совещании по подведению итогов 2025 года Мусагазиной в числе докладчиков уже не было.

- Она приняла решение раньше, - сказал Аксакалов. - Вы, наверное, заметили, что когда мы подводили итоги - выступали все мои заместители, а она не выступала. То есть она уже готовилась к увольнению. Уволилась она по собственному желанию. Заявление, я не помню, кажется 11 февраля подписал. Но решение она приняла раньше, там есть определенная процедура. Идет открытое досудебное разбирательство, дождемся результатов, тогда будет понятно. Больше комментариев я дать не могу.

Напомним, что это совещание провели 4 февраля.

А накануне, 3 февраля, Гульбарам Гизатовна еще в ранге заместителя акима области поздравила родителей тройни в Костанайском перинатальном центре и вручила им сертификат на 1 млн тенге.

Как сообщал телеграм-канал HALYQSTAN 12 февраля, Мусагазину задержали и препроводили в изолятор временного содержания: «Это якобы случилось вчера вечером, 11 февраля, после посещения Мусагазиной кабинета в Службе противодействия коррупции, куда она была приглашена для беседы».

На областном уровне этот скандал в конце прошлой недели никак не комментировали, несмотря на многочисленные вопросы журналистов разных СМИ.

Но 13 февраля факт задержания и проведения досудебного расследования в отношении Гульбарам Мусагазиной подтвердили в КНБ.

Наши читатели обращали внимание, что некоторые СМИ удалили несколько публикаций о задержании Мусагазиной. Сложилось впечатление, что это сделано под давлением. Об этом корреспондент "НГ" тоже спросил акима области.

- У нас СМИ независимые, правильно же? И никто не имеет возможности на них повлиять. Особенно на вас! - ответил Аксакалов.

Читайте также:

От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области