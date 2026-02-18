Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Георгий ГОВОРОВ
Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ» во время рабочей поездки главы региона по Костанайкому району.
Гульбарам Мусагазина и Кумар Аксакалов / Коллаж "НГ"
В ответ аким области сообщил, что Мусагазина действительно была уволена 11 февраля, но заявление по собственному желанию она подала заранее. И отметил - на совещании по подведению итогов 2025 года Мусагазиной в числе докладчиков уже не было.
- Она приняла решение раньше, - сказал Аксакалов. - Вы, наверное, заметили, что когда мы подводили итоги - выступали все мои заместители, а она не выступала. То есть она уже готовилась к увольнению. Уволилась она по собственному желанию. Заявление, я не помню, кажется 11 февраля подписал. Но решение она приняла раньше, там есть определенная процедура. Идет открытое досудебное разбирательство, дождемся результатов, тогда будет понятно. Больше комментариев я дать не могу.
Напомним, что это совещание провели 4 февраля.
А накануне, 3 февраля, Гульбарам Гизатовна еще в ранге заместителя акима области поздравила родителей тройни в Костанайском перинатальном центре и вручила им сертификат на 1 млн тенге.
Как сообщал телеграм-канал HALYQSTAN 12 февраля, Мусагазину задержали и препроводили в изолятор временного содержания: «Это якобы случилось вчера вечером, 11 февраля, после посещения Мусагазиной кабинета в Службе противодействия коррупции, куда она была приглашена для беседы».
На областном уровне этот скандал в конце прошлой недели никак не комментировали, несмотря на многочисленные вопросы журналистов разных СМИ.
Но 13 февраля факт задержания и проведения досудебного расследования в отношении Гульбарам Мусагазиной подтвердили в КНБ.
Наши читатели обращали внимание, что некоторые СМИ удалили несколько публикаций о задержании Мусагазиной. Сложилось впечатление, что это сделано под давлением. Об этом корреспондент "НГ" тоже спросил акима области.
- У нас СМИ независимые, правильно же? И никто не имеет возможности на них повлиять. Особенно на вас! - ответил Аксакалов.
