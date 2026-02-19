Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий", сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Группа Quest Pistols на концерте в Костанае / Фото из архива "НГ"

Согласно этому документу, теперь организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей должны будут не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения согласовать порядок реализации с уполномоченным органом. Кроме того, такие мероприятия могут запретить или приостановить, если контент будет содержать запрещённые темы.

Вице-министр культуры и информации Евгений КОЧЕТОВ ранее отмечал, что иностранные артисты не заключали никаких договоров, когда приезжали с концертами в Казахстан. Они самостоятельно находили площадку и начинали продавать билеты.

- Теперь как только в рамках гастрольного тура артист начинает планировать концерт, первостепенно должен быть договор и работа с акиматом, - сказал Кочетов. - Мы же со своей стороны также будем обращать внимание на эти документы, будем местным исполнительным органам помогать. И в договоре будут прописаны обязательства артиста, которые он не должен нарушить. Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы они не подрывали национальный строй нашей страны. Не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков.

Ранее "НГ" сообщала, что законопроект одобрили в Сенате. Тогда тот же вице-министр Кочетов жаловался, что зачастую министерство и акиматы узнавали о проведении концертов из социальных сетей. Такую практику он назвал неправильной и несоответствующей мировым стандартам.

Проблемы у организаторов концертов возникали и до принятия закона. С проблемами сталкивались в основном российские и украинские коллективы. Тогда заместитель руководителя управления культуры акимата Костанайской области Саят ЖУСУПОВ рассказал "НГ", что в 2024 году в управление поступило 6 заявлений на согласование концертов зарубежных артистов и только один был не рекомендован, а в 2025 году из 10 обращений в 6 случаях организаторы получили отказ.

- Списка артистов, выступление которых нежелательно в Костанайской области, не имеется, - комментировал год назад Жусупов. - Управление культуры не рекомендует проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, где может быть использован контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности и подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.