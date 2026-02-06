Иностранным артистам нужно будет согласовывать с акиматами концертную программу, сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Если в композициях есть запрещённые темы, то госорганы будут рекомендовать артисту не исполнять их, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Сегодня, 6 февраля, сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий". Согласно документу, теперь организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей должны будут не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения согласовать порядок реализации с уполномоченным органом. Кроме того, такие мероприятия могут запретить или приостановить, если контент будет содержать запрещённые темы.

"Какая практика была раньше? Предположим, иностранный артист приезжал на гастроли в тот или иной город Казахстана. Механизм был буквально следующий: он, его промоутер, продюсер или организация, с которой он работает, находили площадку, не заключали никакого договора, а стартовали с продажи билетов. Если билеты начали продаваться, тогда договор заключался. И, собственно говоря, начиналась работа с акиматом, с местным исполнительным органом", – рассказал Кочетов на брифинге в сенате.

Зачастую Минкультуры и акиматы узнавали о проведении мероприятия из социальных сетей, добавил вице-министр. Такая практика, по его словам, не правильная и не соответствует мировым стандартам.

"Теперь механизм будет следующим: как только в рамках гастрольного тура начинает планироваться тот или иной город, первостепенно должен быть договор и, соответственно, начинается работа с акиматом. Мы же со своей стороны также будем обращать внимание на эти документы, будем местным исполнительным органам помогать. И в договоре будут прописаны обязательства артиста, которые, собственно говоря, он не должен нарушить. Эти обязательства, в первую очередь, связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы они не подрывали национальный строй нашей страны. Не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков", – добавил Кочетов.

Если в композициях не обнаружат противоправный контент, то артист имеет право выступать в Казахстане. Если же в его песнях имеются запрещённые темы, то государственные органы будут рекомендовать не исполнять их.