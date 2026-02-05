Она обслуживает микрорайоны Береке, Северо-Западный и Юбилейный, где сегодня проживает свыше 50000 человек, пояснили в пресс-службе. В настоящее время на подстанции работают две бригады скорой помощи, в планах — ввод третьей. В среднем на одну бригаду приходится порядка 20 вызовов в сутки.

- Необходимость открытия подстанции была обусловлена транспортной загруженностью этой части города, - говорится в пресс-релизе. - Новая подстанция позволит сократить время прибытия скорой помощи и повысить доступность экстренной медицинской помощи.

Теперь в Костанае 4 подстанции скорой помощи, которые располагаются в районах: КСК, в центре города на ул. Победы и в районе КЖБИ.

Открытие подстанций для уменьшения времени ожидания скорой аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поднимал на аппаратном совещании в гоакимате 26 января, затронув и пожарные депо

- Вопрос о строительстве пождепо стоит давно. Все будет зависеть от областного финансирования. Но необходимость есть - каждый день мы видим, что у нас пожар в последнее время. Службу нужно усиливать, - подытожил аким Костаная. - То же самое с подстанциями скорой помощи - они должны быть в 15-минутном интервале. Город развивается, и безопасность должна быть прежде всего.