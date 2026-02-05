После публикации о том, что некий казахстанский банк перегнал чьи-то очень большие деньги из одной неизвестной страны в другую такую же, чем разозлил президента РК, «НГ» направила запросы в Нацбанк, АФМ и Агентство по развитию и регулированию финансового рынка. Что нам ответили?

Запросы адресатам ушли 30 января. Тексты во всех трех запросах были разными, так как функции Национального банка и двух агентств тоже разнятся.

Безусловно, мы просили подтвердить сам факт перевода, ибо первичная информация об этом исчезла из подавляющего большинства казахстанских СМИ. Интересовались названием банка, указывая, что этим озабочен широкий круг граждан. Любой бизнес-клиент, держатель депозита после обнародования информации о транзакции немедленно задал себе вопрос - не его ли это банк. И что с ним, клиентом, будет, если к банку то же Агентство по финансовому мониторингу, которому президент дал поручение разобраться, применит какие-то свои санкции, включит режим ограничения на проведение операций?

Редакция «НГ» спрашивала также о том, какие именно нормы национального законодательства о банковской деятельности нарушил неназванный БВУ? В конце концов, он просто перевел деньги «между двумя юрисдикциями»? Рассматриваются ли такие транзакции, как потенциально подпадающие под усиленный контроль в рамках AML/CTF (комплекс мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) и почему?

Напрямую нам ответило только Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

А Национальный банк РК и Агентство РК по финмониторингу перенаправили запросы «НГ» ему же, что видно по движению документов на портале otinish.kz. И что нарушает формат информирования издания, сделавшего индивидуальный запрос. Цитируем:

- В связи с поступающими запросами СМИ по вопросам трансграничных операций отдельных банков Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает следующее: для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу.

Ни одного ответа на поставленные вопросы нет. Упоминается уже не банк, а ряд банков.

Можно считать, что, по крайней мере, агентство подтвердило факт скандальной транзакции. Вместе с тем текст ответа составлен так, будто проверку «по вопросам трансграничных операций» чуть ли не журналисты инициировали.

Что ж, готовим новый запрос - о сроках проведения этой проверки и о том, как о ее результатах - в рамках исполнения функций по информированию общества - будут извещены казахстанцы.

