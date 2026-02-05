Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
5 февраля 2026, 09:06 | Общество
Мажилис парламента РК одобрил во втором чтении инициированный депутатами законопроект по вопросам защиты трудовых прав казахстанцев, передает inbusiness.kz.
Фото: pixabay.com
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс в реализацию нормативного постановления Конституционного суда.
Вместе с тем, по предложению депутатов, устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола. Для этого термин "одинокие матери" заменяется на "одинокого родителя".
