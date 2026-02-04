Областной конкурс по робототехнике «TeenEngineers: программируй и создавай» прошёл 3 февраля на базе физико-математического лицея (ФМЛ) Костаная.

Участники - школьники из районов и городов Костанайской области - соревновались в нескольких направлениях:

категория 01 - городская миссия,

категория 02 -лабиринт роботов,

категория 03- робогеометрия,

категория 04 - собери робота.

При этом формат конкурса был принципиально новым.

- Мы хотели, чтобы дети приезжали не с готовыми проектами, а начинали всё здесь, с нуля, - пояснила "НГ" заместитель директора ФМЛ по информационным технологиям Надежда ТЯПУНОВА. - Они привозят полностью разобранные наборы - каждая деталь отдельно. Задание получают уже на месте и сами проходят весь путь от идеи до результата.

Нужно было самостоятельно собрать конструкцию без пошаговых инструкций, продумать её работу и запрограммировать. Здесь важно не просто знание деталей, а развитое пространственное мышление, креативность и инженерная логика.

- Если ребёнок регулярно занимается робототехникой, он сразу понимает, как реализовать задание. А если нет - теряется. Это навык, который формируется со временем, - отмечает Надежда Игоревна. - Но собрать робота - только половина дела. Он должен работать, выполнять задачу. Здесь уже включается мышление программиста.

Участники тестируют собранного робота и настраивают его работу перед выполнением конкурсного задания

Программирование шло бок о бок со сборкой. Роботы оснащены датчиками, моторами, смарт-хабами. Каждая модель должна была выполнять конкретные действия: ориентироваться в лабиринте, двигаться по маршруту, выполнять миссии.

- Отдельной гордостью стали выпускники старших наших товарищей, которые когда-то начинали с простых конструкторов, - поделился с "НГ" учитель информатики ФМЛ Александр НЕМЦОВ. - Сегодня некоторые из них входят в состав жюри конкурса, а другие реализуют серьёзные инженерные проекты. Один из проектов выпускников был представлен на международной выставке в Алматы - это роботизированная машина, предназначенная для работы в полях. Другой проект связан с автоматической сортировкой овощей с использованием компьютерного зрения и машинного обучения.Это уже готовые инженеры. Они начинают с детства, с простых моделей, а в итоге приходят к реальным стартап-идеям.

Конкурс «TeenEngineers» стал открытым - участие могли принять все желающие по онлайн-регистрации. В отличие от других соревнований, здесь жюри видит, как ребёнок сам собирает и программирует робота, а не привозит готовую работу.

- Дети заранее не знали задания. В регламенте было указано только, какой робототехнический конструктор нужно привезти. Всё остальное - их знания, мышление и умение работать в команде, - отмечает Немцов.

Оорганизаторы подчеркивают: такие конкурсы не только развивают технические навыки, но и помогают школьникам сделать первые шаги к будущей инженерной профессии.

Первое место в категории «Собери робота» (7-8лет) заняли Сергей ГНЕДКОВ и Жан ИГЛИКОВ из команды школы-лицея № 2 Костаная. К конкурсу их готовила учитель информатики Анастасия ЮРЧЕНКО.

Первое место в категории «Собери робота» - Сергей Гнедков, Жан Игликов и их руководитель Анастасия Юрченко

- Мы начали готовиться заранее. - рассказала она. - В этом году в нашей школе открылся первый кружок робототехники клуба “Спайд”. Набор был в сентябре, и на протяжении полугода мы изучали основы робототехники.

О конкурсе стало известно за две недели до его начала, и подготовку усилили.

- Мы занимались по четыре–пять раз в неделю, - делится Анастасия Александровна. - После уроков, по субботам, иногда собирались в библиотеке. Собирали роботов, изучали программирование, разбирали возможные ситуации. Отдельное спасибо родителям, которые дома продолжали заниматься с детьми, собирать конструкции и нарабатывать опыт. Это очень важно.

Высокую оценку преподаватель дала организации конкурса:

- Всё было продумано до мелочей: именные сертификаты для детей, отсутствие задержек, чёткий график. Мы участвовали во многих соревнованиях, и часто приходилось ждать по полчаса. Здесь всё прошло быстро, слаженно и спокойно. Дети остались довольны, а это самое главное.

Организаторами конкурса выступили методический центр информатизации и оценки качества образования управления образования Костанайской областии ФМЛ. Спонсорскую поддержку оказало АО «Варваринское».

- Ещё в 2016 году у нас появился небольшой кабинет робототехники. Тогда это было больше как увлечение - 3D-моделирование, первые роботы. Мы видели, что это интересно и детям, и нам самим, — вспоминает Надежда Тяпунова.

В 2021 году в лицее появился полноценный STEM-кабинет, после чего работа в этом направлении стала более системной. Большую роль сыграла и поддержка отдела и управления образования.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы

Фото автора