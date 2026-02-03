"Как бы не оставили на авось" - Вырубка центрального парка возмутила жителей села в Костанайской области. Что говорят в акимате?
Андрей СКИБА
Вырубать деревья в парке возле стадиона, между улицами Ленина и Кирова в с. Пешковка Фёдоровского района начались в конце января. Как сообщил "НГ" местный житель, у сельчан есть опасения, что работы проводят без разрешения и понятных планов по благоустройству.
- Хотелось бы, чтобы вы внесли ясность, что будет дальше с парком, - написал он. - Как бы не получилось так, что его вырубят весь и оставят на авось.
По словам сельчан, в открытом доступе отсутствуют паспорт объекта или план работ.
Ситуацию прокомментировала и. о. акима Пешковского сельского округа Юлия ЛИТВИНОВА:
- В рамках программы «Таза Қазақстан», принятой по поручению главы государства, а также по призыву акима области в селе проводятся работы по санитарной очистке и приведению в порядок территории.
Решение приняли 24 декабря на собрании местного сообщества с участием местных сельхозтоваропроизводителей. Последние и заключили договор с подрядной организацией.
Юлия Литвинова предоставила "НГ" копию протокола этого собрания. В этом документе аким Пешковского сельского огкруга Ирина ПОЛИЩУК отмечает, что парковая зона находится в неудовлетворительном состоянии, а работы по её улучшению не проводились более 30 лет.
- Санитарная очистка парка необходима для поддержания экологического равновесия, обеспечения безопасности, здоровья жителей и эстетики, - поясняет аким. - Комплекс работ включает сбор и вывоз мусора, скашивание травы, обрезку сухостоя и дикорастущей поросли.
- После зачистки планируется высадка новых видов деревьев, прокладка дорожек, установка освещения и зоны отдыха для жителей, - добавляет председатель собрания, директор ТОО «Трояна» Юрий МАЛЫШКО. - Предлагается проводить работы за счёт привлечённых средств ТОО, крестьянских хозяйств и ИП.
Член собрания местного сообщества, глава КХ «Пфунт» Татьяна ПФУНТ поддержала предложение и заявила о необходимости начать работы именно зимой:
- Объём работ очень большой. Старые и больные деревья заражают другие растения, становятся рассадником вредителей. Кроме того, в парке обжились дикие животные: лисы, хорьки, бездомные собаки.
В итоге участники собрания решили с января начать санитарную очистку парковой зоны.
- После завершения работ, в весенний период планируется полная уборка территории, разметка будущих аллей, вдоль которых будут высажены новые саженцы, - сообщила "НГ" Юлия Литвинова. - Проектной документации нет, так как работы проводятся хозяйственным способом за счёт средств сельхозпредприятий округа.
Схему аллей обновлённого парка обещают обсудить на собрания местного сообщества.
