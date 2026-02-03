Вырубать деревья в парке возле стадиона, между улицами Ленина и Кирова в с. Пешковка Фёдоровского района начались в конце января. Как сообщил "НГ" местный житель, у сельчан есть опасения, что работы проводят без разрешения и понятных планов по благоустройству.

- Хотелось бы, чтобы вы внесли ясность, что будет дальше с парком, - написал он. - Как бы не получилось так, что его вырубят весь и оставят на авось.

По словам сельчан, в открытом доступе отсутствуют паспорт объекта или план работ.

Ситуацию прокомментировала и. о. акима Пешковского сельского округа Юлия ЛИТВИНОВА:

- В рамках программы «Таза Қазақстан», принятой по поручению главы государства, а также по призыву акима области в селе проводятся работы по санитарной очистке и приведению в порядок территории.

Решение приняли 24 декабря на собрании местного сообщества с участием местных сельхозтоваропроизводителей. Последние и заключили договор с подрядной организацией.

Юлия Литвинова предоставила "НГ" копию протокола этого собрания. В этом документе аким Пешковского сельского огкруга Ирина ПОЛИЩУК отмечает, что парковая зона находится в неудовлетворительном состоянии, а работы по её улучшению не проводились более 30 лет.

- Санитарная очистка парка необходима для поддержания экологического равновесия, обеспечения безопасности, здоровья жителей и эстетики, - поясняет аким. - Комплекс работ включает сбор и вывоз мусора, скашивание травы, обрезку сухостоя и дикорастущей поросли.

- После зачистки планируется высадка новых видов деревьев, прокладка дорожек, установка освещения и зоны отдыха для жителей, - добавляет председатель собрания, директор ТОО «Трояна» Юрий МАЛЫШКО. - Предлагается проводить работы за счёт привлечённых средств ТОО, крестьянских хозяйств и ИП.

Член собрания местного сообщества, глава КХ «Пфунт» Татьяна ПФУНТ поддержала предложение и заявила о необходимости начать работы именно зимой:

- Объём работ очень большой. Старые и больные деревья заражают другие растения, становятся рассадником вредителей. Кроме того, в парке обжились дикие животные: лисы, хорьки, бездомные собаки.

В итоге участники собрания решили с января начать санитарную очистку парковой зоны.

- После завершения работ, в весенний период планируется полная уборка территории, разметка будущих аллей, вдоль которых будут высажены новые саженцы, - сообщила "НГ" Юлия Литвинова. - Проектной документации нет, так как работы проводятся хозяйственным способом за счёт средств сельхозпредприятий округа.

Схему аллей обновлённого парка обещают обсудить на собрания местного сообщества.

Фото предоставлено читателем