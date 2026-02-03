К административной ответственности привлекли акима сельского округа Әйет района Беимбета Майлина Ерлана Назарбаева за то, что отказал в предоставлении земельного участка предпринимателю. Восстановить нарушенные права помогли в департаменте по делам государственной службы по Костанайской области.

Ерлан Назарбаев / Фото gov.kz

Предприниматель в октябре 2025 года обратился к акиму сельского округа Әйет с заявлением о предоставлении земельного участка площадью около 0,1 гектара для прокладки газопровода, сообщает пресс-служба ведомства. Обращение было подано в рамках государственной услуги, оказываемой без проведения торгов, и сопровождалось всеми необходимыми документами.

Несмотря на положительное заключение земельной комиссии и утверждённый землеустроительный проект, которые в соответствии с Земельным кодексом являлись достаточным основанием для предоставления участка, аким предпринимателю отказал. Не согласившись с таким решением, предприниматель обратился с жалобой в департамент по делам госслужбы.

- Департаментом приняты соответствующие меры реагирования, в результате которых права услугополучателя полностью восстановлены: предпринимателю предоставлен испрашиваемый земельный участок без необходимости повторного обращения за получением государственной услуги, - сообщают в пресс-службе.- Кроме того, совместно с органами прокуратуры приняты меры по привлечению акима сельского округа за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность к административной ответственности по статье 173 КоАП РК.

Статья предусматривает штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году или 432 500 – в 2026 г.).

В целях защиты своих прав граждане могут обратиться в департамент по телефону 39-31-65, через сервисы e-Otinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai, а также по адресу: г. Костанай, ул. Касымканова, 34, каб. 510 и 501.