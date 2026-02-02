По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 февраля, на западе и севере области ожидается небольшой снег, на востоке и юге - туман. В среду, 4 февраля, ночью на севере, западе и юге снег с низовой метелью, гололёд, днём будут осадки преимущественно в виде снега. На севере и западе прогнозируется туман.





В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду облачно, снег, низовая метель.

- В ночь на вторник термометры покажут 13-18, на востоке 21-26, на юге 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -5...-10 °С, на севере -15 °С. В среду ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 °С, на востоке до -13 °С, днём 0...-5 °С, на востоке -8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -16...-18 °С, днём -10...-12 °С. В среду: ночью -8...-10 °С, днём -4...-6 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-восточный скоростью 9-14 м/с. В среду юго-восточный ветер 15-20 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ