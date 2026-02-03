Чемпионат РК по шахматам среди школьников прошёл в Туркестане. Костанайскую область представляли 24 ученика, и среди них - Санжар САКЕНОВ, который уверенно занял 3-е место. Заниматься шахматами юный костанаец начал всего год назад, но за это время уверенно взял 4-й, а вскоре и 3-й разряд.

Мальчик, рассказывают его наставники, уже показал собственный стиль: аккуратная тактика при полной решимости сыграть открытую игру, если налицо позиционный перевес.

- Он пришёл в нашу школу в шестилетнем возрасте, - рассказывает его тренер Адильжан ЗАЙКЕНОВ, - и я в нём сразу заметил задатки. Он такой, знаете, мальчик с боевым характером: за год выполнил нормы по разрядам, в прошлом году на городском чемпионате занял первое место, а на следующем первенстве области, которое стало отборочным на чемпионат республики, Санжар так же уверенно, не проиграв ни разу, обеспечил себе право представлять нашу область на чемпионате в Туркестане. Санжар, при его задатках, наш настоящий спортивный золотой фонд. Он боец, и если продолжит выезжать на крупные турниры, его имя может часто мелькать с списках победителей.

На казахстанском чемпионате Санжар часто имел перед собой соперников-перворазрядников, так что, по словам тренера, юный костанайский шахматист по правилам выполнил нормы 2-го разряда.

- У нас есть протоколы, и мы подадим документы на официальное присвоение Санжару Сакенову очередного 2-го разряда. В семилетнем возрасте таких талантов очень немного, - говорит тренер.

Санжар занимается в шахматной школе Alpha Chess.

Фото Адильжана ЗАЙКЕНОВА