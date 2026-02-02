Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему Конституции Казахстана
Полиции поручили жестко реагировать на провокации на тему Конституции Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.
Источник фото: gov.kz
- Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу разъяснения населению проекта новой Конституции РК. Участие приняли члены правительства и акимы регионов. Премьер-министр поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции. Особое внимание уделено борьбе с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок», - сообщает пресс-служба премьер-министра.
Координация закреплена за вице-премьером - министром культуры и информации Аидой Балаевой.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.