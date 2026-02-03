Должна ли скорая помощь приезжать на обычный плач ребенка? Видео с фельдшером, укачивающим малыша в бесике, разделило соцсети на два лагеря. Одни признаются, что вызывали врачей из-за "икоты", другие винят родителей в необоснованной трате госресурсов. Tengri Life выяснили, считается ли такой вызов ложным по закону и можно ли получить штраф за лишнюю бдительность.

О чем видео

Видео опубликовал сотрудник скорой помощи. Ролик набрал более 900 тысяч просмотров и более 1000 комментариев.

Автор ролика, фельдшер по имени Ауельбек, честно признался: такие вызовы — обычные будни. В этот раз бригада приехала на "сильный и продолжительный плач", вызвавший беспокойство у матери. Осмотрели малыша — здоров, просто не может успокоиться. Фельдшер не стал читать нотации, а просто помог уложить ребенка в люльку.

Но не все будни Ауельбека проходят так мило. В блоге фельдшера есть и обратная сторона. Бывает, что диспетчеру заявляют о критическом состоянии, бригада летит с сиренами, а на месте им просто никто не открывает.

В комментариях под видео пользователи поделились личным опытом обращения за скорой помощью из-за детей.

Кто-то реагировал с юмором, вспоминая собственные импульсивные вызовы.

"Вызываю: девушка, 33 года — плачет", — пошутила казахстанка.

Другие делились историями, связанными с неопытностью и страхами первых месяцев родительства

"Я в молодости вызвала скорую, потому что ребёнок очень долго спал", "Я вызвала скорую из-за того, что ребёнок обильно срыгнул. С меня просто смеялись, а меня всю трясло от страха — первый ребёнок всё-таки", "У нас тоже так было, когда были колики. Простите нас, уже от безысходности хоть космонавтам звонить хочется", — написали комментаторы.

Однако были и комментарии с куда более серьёзным подтекстом.

"У меня племянник плакал без остановки, вызвали скорую — в итоге у него обнаружили эпилепсию", — поделился один из пользователей сети.

Считается ли такой вызов ложным

Мы обратились за разъяснениями в Министерство здравоохранения. Там объяснили: обращения, вызванные тревогой родителей, не считаются ложными вызовами. Однако при отсутствии признаков угрозы жизни они могут быть отнесены к вызовам, не требующим экстренного реагирования.

"В зависимости от ситуации такие обращения могут сопровождаться направлением бригады скорой медицинской помощи, телефонной консультацией, рекомендацией обращения в ПМСП или динамическим наблюдением", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули: в педиатрии даже неспецифические симптомы — плач, беспокойство, изменение поведения — рассматриваются с учётом потенциальных рисков.

"Это соответствует принципу приоритета безопасности пациента", — отметили в ведомстве.

Когда действительно нужна скорая помощь

Медики подчеркнули: если ребенок стабилен, лучше обратиться в поликлинику. Но есть ситуации, когда медлить нельзя.

"Если родители сомневаются и опасаются за здоровье ребёнка, обращение за скорой помощью считается допустимым", — отметили в ведомстве.

Сильный плач без дополнительных тревожных симптомов сам по себе не относится к экстренным показаниям. Однако он становится экстренным поводом, если к нему добавляются:

высокая температура, которая не сбивается;

судороги;

травмы;

потеря сознания;

необычная бледность или синюшность кожи;

нарушение дыхания;

рвота или отказ от питья.

Важное заблуждение

В Минздраве отдельно отметили: вызов не становится необоснованным только потому, что угрозы не нашли. Оценка проводится исходя из состояния пациента и информации, которой располагали родители на момент обращения, а не по итогам визита.

Более того, в практике скорой помощи были случаи, когда на первый взгляд обычный плач ребёнка оказывался симптомом серьёзной патологии.

"В соответствии с приказом №225 оценка таких вызовов проводится с учётом возраста пациента и потенциального риска, а не только внешней выраженности симптомов", — сообщили в ведомстве.

Что считается ложным вызовом

При этом в министерстве напомнили и об ответственности. Заведомо ложный вызов экстренных служб является административным правонарушением.

"В соответствии со статьёй 438 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов специальных служб наказывается штрафом в размере 60 месячных расчётных показателей для физических лиц", — напомнили в ведомстве.