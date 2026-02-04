В проекте новой Конституции сохранена важная норма, касающаяся сроков полномочий Президента, об этом на седьмом заседании Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

По его словам, проект новой Конституции закрепляет ключевые ограничения для высших должностей в стране и исключает возможность монополизации власти. Он заявил, что проект закона прямо устанавливает срок полномочий Президента, что отражает основной принцип справедливости и ответственности перед народом.

"В проекте Конституции в первом пункте статьи 43 указано, что Президент избирается один раз на семь лет. Это ясная норма, которая не допускает монополизации власти. Как вы знаете, она была введена после 22-летнего периода реформ. Это также отражение основополагающего принципа новой Конституции", — отметил Бейсенбаев.

Он подчеркнул, что введённое ограничение полностью исключает возможность "вечного" пребывания у власти.

"В пятом пункте статьи 43 прямо указано, что положения первого пункта этой статьи не изменяются. Таким образом, мы полностью исключаем возможность "вечной власти", которая ранее вызывала вопросы", — сказал он.

Мажилисмен добавил, что аналогичные ограничения теперь распространяются и на судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и генерального прокурора.

"Это демонстрирует непоколебимость принципов ответственности перед народом и справедливости. Такие нормы раньше отсутствовали, а теперь введены", — подчеркнул он.

Особое внимание Бейсенбаев уделил норме о недопустимости назначения близких родственников Президента на политические и управленческие должности.

"Еще одна важная норма — пункт 3 статьи 45. Близкие родственники Президента не могут занимать политические или управленческие должности. Даже в развитых странах иногда родственники президента занимают высокие посты, что вызывает риски. Казахстан же не допускает превращение госслужбы в семейный бизнес, и это закреплено в Конституции", — пояснил Бейсенбаев.

Он отметил, что эта норма была подтверждена на референдуме 2022 года и остаётся фундаментальной в новой Конституции.

"Это решение было поддержано населением и остаётся ключевым принципом новой Конституции", — заключил член комиссии.

В субботу, 31 января, было опубликовано содержание проекта новой Конституции. Проект новой Конституции был презентован заместителем председателя Конституционного суда Бакытом Нурмухановым накануне, во время шестого заседания Конституционной комиссии.

Проект новой Конституции состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.

Как говорится в публикации на сайте Конституционного суда, в новой преамбуле Конституции права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана