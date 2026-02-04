В пятницу, 6 февраля, в двух итальянских городах Милане и Кортине-д’Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры.

Казахстан на Играх будет представлен 36 спортсменами (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.

Виталий Пухкало был 25-м в гонке на 15 км классическим ходом на своей второй Олимпиаде (Пекин-2022) / Фото olympic.kz

В числе участников и два представителя Костанайской области. Это лыжники - Виталий Пухкало из Рудного, для которого это будет уже третья Олимпиада, и Наиль Башмаков из Костаная, дебютирующий на Играх.

Кроме этого на Играх выступят уроженцы Костанайской области: лыжница Ксения Шалыгина, представители шорт-трека Костаная Денис Никиша и Ольга Тихонова. Свой путь в спорте они начали, соответственно, в Тарановском районе (ныне район Беимбета Майлина), Костанае и Рудном.

Уроженец Костаная Денис Никиша при мет участие в своей четвертой Олимпиаде / Фото olympic.kz

Никиша выступит на своей уже четвертой Олимпиаде и будет одним из знаменосцев на церемонии открытия Игр.

У лыжников будет насыщенная программа. Башмаков и Шалыгина заявлены в скиатлоне. В спринтерских гонках на старт выйдут Пухкало, Башмаков и Шалыгина. Они же заявлены в гонке с раздельным стартом. В числе участников командного спринта будет Пухкало, который представит Казахстан и в масс-старте, в котором также выступят Башмаков и Шалыгина. И Шалыгина станет еще участницей женской эстафеты.

В шорт-треке Никиша поборется за награды на своей коронной дистанции 500 м, а также на дистанции 1000 м и в смешанной эстафете на 2000 м. Тихонова примет участие в забегах на 500 м, 1000 м и 1500 м, а также в смешанной эстафете.

Расписание олимпийских стартов

6 февраля: 23.50 - церемония открытия Олимпийских игр;

7 февраля: 17.00 - лыжные гонки, скиатлон (10 км +10 км), женщины;

8 февраля: 17.00 - лыжные гонки, скиатлон (10 км +10 км), мужчины;

10 февраля: 13.15 - лыжные гонки, спринт (классический ход), женщины и мужчины; 14.30 - шорт-трек, 500 м (квалификация), женщины; смешанная эстафета (полуфиналы, финалы); 1000 м (квалификация), мужчины;

12 февраля: 18.00 - лыжные гонки (10 км, раздельный старт, свободный ход) женщины;

13 февраля: 00.15 - шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы) женщины, 1000 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы) мужчины; 15.45 - лыжные гонки (10 км, раздельный старт, свободный ход), мужчин;

14 февраля: 16.00 - лыжные гонки, эстафета 4х7,5 км, женщины;

15 февраля: 01.00 - шорт-трек, 1000 м (квалификация), женщины;

16 февраля: 15.00 - шорт-трек. 1000 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы), женщины; 500 м (квалификация), мужчины;

18 февраля: 13.45 - лыжные гонки, командный спринт (свободный ход), женщины и мужчины;

19 февраля: 00.15 - шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы), мужчины;

21 февраля: 00.15 - шорт-трек, 1500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы), женщины; 15.00 - лыжные гонки, 50 км (масс-старт, классический ход), мужчины;

22 февраля: 14.00 – лыжные гонки, 50 км (масс-старт, классический ход), женщины; 00.00 – церемония закрытия Олимпийских игр.