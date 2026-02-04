Об этом утром 4 февраля сообщила редакция информационного агентства КазТАГ в своем Telegram. Журналисты издания связывают произошедшее с выходом статьи, содержащей критику конституционной реформы.

Фото в статье, которую КазТАГ считате причиной блокировки, полностью так и не загрузилось

В 9 часов утра КазТАг писал, что сайт агентства недоступен через провайдеров «Казахтелеком», «Транстелеком», Beeline, Activ и Tele2.

- За несколько часов до проблем с доступом на сайте КазТАГ был опубликован материал «Фарсом назвал конституционную комиссию Сулейменов», в котором приводится мнение члена научно-консультативного совета при Конституционном суде Казахстана – доктора юридических наук, профессора, академика НАН РК, директора Научно-исследовательского института частного права Каспийского общественного университета, соавтора действующей Конституции страны Майдана Сулейменова, - пишет издание.

В 10 часов утра в редакции "НГ" сайт КазТАГа открывался, но загрузка каждой страницы занимала более 5 минут. В частности, в открылась и статья с мнением Майдана Сулейменова о новом проекте Конституции.

- В последнее время ко мне часто обращаются с вопросом, почему я молчу, когда идет обсуждение Конституции. Отвечу коротко: я устал заниматься бессмысленной работой. Да, я один из авторов действующей Конституции. Тогда во время обсуждения было два вопроса, за которые я бился: оставить Конституционный суд и не ограничивать полномочия парламента. Ни один вопрос не прошел. Тем не менее я не стыжусь этой Конституции. Она восприняла основные положения французской Конституции, которая, как известно, не мешает Франции оставаться демократической страной. Я стыжусь последующих изменений, направленных на укрепление личной власти Назарбаева и его семьи. Еще при Назарбаеве я написал большую статью, где проанализировал все эти позорные изменения и сделал ряд предложений по совершенствованию Конституции, в том числе однопалатный парламент. Я выступил и против ряда поправок, сделанных уже при Токаеве. Конечно, ничего не было учтено. И сейчас будет то же самое. Текст поправок был давно разработан, и никто не собирается в нем что-то менять. Конституционная комиссия – это фарс, - цитирует КазТАГ Сулейменова.

Он подчеркнул, что Конституция – это не манифест, а закон.

- И это не программа. Она не призывает к будущему, она закрепляет достигнутое. Поэтому все восторги по поводу преамбулы и других пропагандистских лозунгов неуместны. И основной порок данного проекта – ликвидация свободных выборов. Формирование только по партийным спискам при невозможности создать оппозиционную партию – это отказ от демократии. Самая лучшая Конституция – это Конституция 1993 года, каждая последующая была все хуже и хуже. И к сожалению, все наши предложения учтены не будут. А я не люблю заниматься бессмысленной работой. Поэтому я молчал. И после этого поста больше не скажу ни слова, - заключил Сулейменов.