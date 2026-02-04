По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 февраля, на территории области ночью ожидается снег, временами сильный, а также метель и гололёд, днём на юге и востоке осадки перейдут в снег с дождём. На западе, севере и востоке будет туман.





В пятницу, 6 февраля, на севере, юге и востоке днём снегопад с метелью, гололёд, ночью и утром - туман. В субботу, 7 февраля, осадков не будет, на севере, юге и востоке - туман.

В Костанае снег ожидается в четверг и пятницу, в четверг - с метелью. В субботу по прогнозу - переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью будет 5-10, на севере и западе 13, на юге 1 градус мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидается такая же температура. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам -20...-25 °С, на западе -28 °С. В дневное время термометры покажут -15...-20 °С, на юге -12 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -7...-9 °С, днём -7...-9 °С. В пятницу: ночью -23...-25 °С, днём -18...-20 °С. В субботу: ночью -23...-25 °С, днём -15...-17 °С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке порывы до 15-20 м/с. В пятницу ветер будет северо-западным, 15-20 м/с, с периодическими усилениями до 23-28 м/с на востоке и юге. В субботу прогнозируется северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Андрея СКИБЫ