Это обычное с виду заседание акимата когда-то назовут историческим: по поручению главы региона предстоит назначить цифрового заместителя каждому руководителю департамента, запланировать и построить IT-парк, центр сбора всех возможных данных, открыть международную школу искусственного интеллекта… Все мероприятия 2026 года должны пройти «под эгидой цифровизации» так, чтобы Костанай стал местом, определяющим направление AI-развития страны. На всё 365 дней.

Включаем режим Turbo‑ИИ – но везде ли?

Началось со, скажем так, симптоматичной истории. Журналистов пригласили в гимназию им. Мауленова Костаная, чтобы они воочию оценили, как ученики теперь могут здорово проходить профориентацию на основе ИИ прямо в своих смартфонах: информирование загодя, да ещё с «искусным» интеллектом!

Я пришёл первым – но ни дежурная, ни вызванная по цепочке завуч, ни даже директор о предстоящем у них мероприятии не знали. Ко мне присоединился коллега, а представители педколлектива бегали, звонили и выясняли. В общем, между ними и кем-то из КРУ произошло «некоторое непонимание». Ну ладно, что уж тут нажимать Ctrl + Alt + Del. Все всех нашли и всё провели. А проект-то интересный на самом деле.

Калыбек МАУЛЕНОВ демонстрирует новый бот по профориентации / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы вместе с психологами, – рассказывает начальник отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта КРУ им. А. Байтурсынулы Калыбек МАУЛЕНОВ, - создали чат-бот «Профориентолог», задача которого – помочь ученикам старших классов, будущим выпускникам, правильно выбрать профессию. Мы выбрали ТОП-5 самых умных тестов и объединили их в одну программу, которая работает в виде бота в Telegram при участии ИИ. После прохождения такого теста у ученика остаётся общая картина типа и эффективных сторон своей личности.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Здесь, как объяснили ученикам, даже можно самому выбрать, на какое количество вопросов отвечать. Прохождение теста займёт от 15 минут до часа – и вся правда на экране смартфона.

- А дальше, - резюмировал Калыбек Мауленов, - им остаётся сделать вывод: совпали ли их собственные представления о себе с тем, что дал AI-анализатор.

Полмиллиона долларов в год только на стартапах

3 февраля в повестке дня заседания областного акимата значился серьёзный вопрос: «О цифровом развитии и внедрении искусственного интеллекта в области». А любое цифровое развитие начинается с проекта, со стартапа. Многие из них рождаются в регионе в группе разработчиков, объединённых под крышей Qostanai Hub.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Мы ставим новые планы накануне начала каждого года, - объясняет мне в кулуарах директор Qostanai Hub Дамир МНАЙДАРОВ. - С этого года вырастают масштабы и внимание к тому, что мы делаем. Если раньше мы что-то и где-то внедряли по разным предприятиям, то теперь начинаем системно заниматься целыми сферами, делаем больший охват. Мы организовали два хакатона (это такой командный штурм, где айтишники создают прототип цифрового продукта – прим. авт.) по сферам АПК и автомобилестроения, потому что эти сферы дают большие налоговые поступления в регион. Мы проводим массовые обучения, курсы и воркшопы. Хотя это сейчас как дополнительное образование. Интегрировать его в основной курс можно, но это прерогатива министерства просвещения. А мы готовы подключаться.

Скриншот официальной презентации

Теперь, объясняет Дамир Мнайдаров, их разработки должны привлечь ещё больше инвестиций. Ребята рассчитывают, что именно с 2026 года стартапы костанайского хаба станут не пилотными проектами, а уже начнут внедряться в реальные производства на предприятиях.

- У нас сейчас около десяти резидентов. За два года мы привлекли в свои проекты $325 тыс. инвестиций. В этом году, как мы планируем, эта цифра превысит полмиллиона. Планируем – потому что не всё от нас зависит.

Покой нам только снИИтся

А теперь всё по-тяжёлому. Аким области Кумар АКСАКАЛОВ почти сходу заявил, что регион должен основательно войти в ИИ-лидеры страны – и речь не о детских проектах и юношеских стартапах. Иными словами, хорош пробовать и присматриваться – пришла пора зарабатывать на «цифре» реальные деньги.

Кумар Аксакалов: "Цифровизация должна перейти в конкретные результаты для экономики, бизнеса и жителей" / Фото пресс-службы облакимата

- В 2026 году цифровизация должна перейти в конкретные результаты для экономики, бизнеса и жителей! - отрезал он. - В области уже функционируют порядка 340 IT-компаний. По итогам 2025 года налоговые поступления от их деятельности составили около 650 млн тенге, с ростом на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно, добавил глава региона, растёт экспорт IT-услуг: регионалы расширяют поставки цифровых продуктов на внешние рынки.

Сейчас подобные темпы развития даются легко, считает руководитель IT-компании Ирина СУЛИМЕНКО (на фото):

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Пусть и не во всех отраслях, но в целом мы даже опережаем Европу: это в связи с тем, что «азиатская» цифровизация не требует таких жёстких регулирований. Казахстан – одна их первых стран региона, где уже подписан закон об ИИ. Я как директор компании готова работать с бизнесом в этих направлениях.

- Обращаюсь к бизнесу и IT-сообществу, - продолжил Кумар Иргибаевич, - акимат области объявляет открытый сбор инициатив от бизнеса и IT-компаний по внедрению цифровых и ИИ-решений в отраслях экономики региона. Приглашаю вас стать партнёрами цифровой трансформации Костанайской области.

Скриншот из официальной презентации

Трансформировать предстоит многое. Всего две недели Кумар Аксакалов дал на то, чтобы решить, как будет работать «областной мозг», костанайский центр консолидации информации из контакт-центров, отраслевых информсистем и государственных баз данных. Здесь также предстоит внедрить ИИ-ассистентов, которые могли бы эти данные обрабатывать.

Фото предоставлено пресс-службрй акимата Костанайской области

- Цифровое развитие региона мы рассматриваем не как набор отдельных проектов, а как единую взаимосвязанную экосистему, - заявил с трибуны руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат КАШИЕВ. - В основе экосистемы - инфраструктура: связь, интернет, дата-центры и вычислительные мощности. Именно она обеспечивает устойчивость и масштабируемость всех цифровых решений. Следующий уровень - GovTech. Это информационные системы, государственные базы данных и их интеграция в единый контур. За счёт этого формируется основа для аналитики, межведомственного взаимодействия и внедрения искусственного интеллекта в управленческие процессы.

Аким поручает – чиновники отвечают

Любые планы хороши исполнением. А оно предполагает механизмы, права, всякие управленческие меры, полномочия… И конкретные приказы. В общем, если перечислить кратко, поручений Кумар Аксакалов раздал много.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

1. Отныне в течение месяца каждый руководитель аппарата должен назначить цифровых заместителей в отраслевых департаментах региона. Так называемый CDO (Chief Digital Officer) станет отвечать за цифровую трансформацию. Костанайская область должна стать одной из первых, внедривших эту модель на уровне местных исполнительных органов. Может ли CDO сам быть цифровым? Может, конечно.

2. Управление информатизации должно за неделю представить концепцию IT-парка площадью не менее 5 тыс. кв. м, ориентированного на развитие IT-стартапов, поддержку молодёжных инициатив, образовательных и R&D-проектов. Это такие, которые улучшают существующие или создают прототипы новых.

3. Управление энергетики и ЖКХ обязано за месяц проработать вопрос – как создать благоприятные условия для инвесторов по строительству центров обработки данных. То есть, чтобы технологические компании рассматривали Костанайскую область как самую привлекательную площадку для размещения дата-центров (ЦОДов).

4. Задача для всех руководителей управлений, а также акимов городов и районов: за неделю дать предложения в план мероприятий – а все мероприятия года, как сказал Аксакалов, пройдут под эгидой «цифры».

Чуть больше – месяц – дали чиновникам на то, чтобы представить не менее пяти пилотных проектов этого года по внедрению передовых технологий ИИ в реальном секторе экономики. А это, как мы знаем, и АПК, и ЖКХ, промышленность транспорт и энергетика.

6. Районные и городские акимы берут на личный контроль выполнение стратегии «умных» городов». А там инфраструктура, связь, то же ЖКХ… Много всего.

- Наш регион должен стать определяющим направление цифрового развития. Результаты выполнения этих задач будут рассмотрены Цифровым штабом, - подытожил глава области.

¯\_(ツ)_/¯

Как удалось узнать, всего через месяц в Костанае при поддержке КРУ должна открыться международная школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Кстати, если в 2022 году интернет со скоростью свыше 20 Мбит/с имели лишь 88 школ области (19,4%), то теперь он во всех 440 школах. И в той самой гимназии Мауленова.

Вернёмся напоследок к занятному проекту по профориентации, с которого начали. В конце концов, наше IT-развитие – в руках вот этих молодых людей. Ну или в их смартфонах.

Жансая (вторая слева) как раз знакомится с работой чат-бота / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Ученица 10-го класса гимназии Мауленова Жансая ТАШМАГАМБЕТОВА определилась не только с выбором профессии, но и с тем, как примерно будет выглядеть получение её специального образования.

- Я стану архитектором. Конечно, сейчас я хочу больше знать об этой профессии. Много информации в соцсетях. И я попробую использовать вот этот профориентолог, чат-бот, про который нам только что объяснили. Это поможет как мне, как и сверстникам, которые только решают, кем стать. А учиться на архитектора планирую в Европе, поэтому готовлюсь к экзамену IELTS.

Ничего себе, удивился я, а планы у девушки обстоятельные. Ну ok, спрашиваю я по-английски, а какую именно страну для обучения она желает выбрать?

- I think it could be Italy, since it is famous for its architecture, - бегло отвечает Жансая, - А потом я вернусь в Казахстан, где буду работать и применять свои знания.

Если реализуются цифровые планы 2026 года, через время нынешней старшекласснице предстоит возвратиться в совершенно IT-преображённый Костанай. Мне оставалось только изобразить смайлик Shrug: я уважаю уверенных и серьёзных людей. Тем более таких, которые желают принести пользу своей стране, подумал я и пожелал гимназистке оптимизма и уверенности. Здесь должны быть эмодзи Thumbs Up и Heart Hands, но в газетной печати они неуместны. Домыслите сами или с помощью ИИ.