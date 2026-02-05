Почему в проекте новой Конституции Казахстана нет гарантии бесплатного среднего образования, объяснили депутаты мажилиса Снежанна Имашева и Айдос Сарым, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Действующий основной закон страны гарантирует казахстанцам бесплатное образование. Об этом говорится в 30-й статье Конституции:

"Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно".

В проекте нового документа право на образование закрепили в статье 33. Однако из текста убрали слово "бесплатное".

"Гражданам Республики Казахстан гарантируется получение начального и среднего образования в государственных учебных заведениях. Начальное и среднее образование обязательно", – говорится в статье.

По словам депутата мажилиса Снежанны Имашевой, которая входит в комиссию по Конституционной реформе, в проекте закона на русском языке допустили опечатку.

"Нет, там не убрано слово. Там, кажется, допущена опечатка, в казахской версии это слово есть. Бесплатное образование гарантируется. Возможно, сейчас уточним в редакции и добавим это слово", – сказала она в кулуарах мажилиса.

В проекте новой Конституции на казахском языке, действительно, есть формулировка о бесплатном образовании. Она звучит так:

"Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік оқу орындарында ақы төлемей (без оплаты. – Авт.) бастауыш және орта білім алуына кепiлдiк берiлёдi. Бастауыш және орта білім мiндеттi", – написано в документе.

В кулуарах мажилиса депутат Айдос Сарым заверил, что обязательства государства перед школьниками остаются незыблемыми.

"Школы завтра никто не закроет, никакие предметы меньше не станут, учителей никто не сократит. Среднее образование – гарантированное, абсолютно гарантированное. Мы только за последние несколько лет построили сотни школ. Это и есть фактическое обеспечение того, что мы привыкли называть бесплатным образованием", – подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что в экономическом смысле бесплатных услуг не существует, так как за каждую из них рассчитывается государство из бюджетных средств. Несмотря на смену формулировок, доступность социальных благ для казахстанцев не снизится, уверен он. В Конституции сохраняется понятие "гарантированного объёма" помощи, который прописан в профильных законах.