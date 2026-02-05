Заявления 21 потерпевшего, в которых они отказываются от всех исковых требований, и 21 квитанцию о погашении долга принесла в суд сторона подсудимого сегодня, 5 февраля. Как ему удалось погасить почти все 130 млн тенге вменяемого ущерба разом за неделю?

Согласно обвинению, дректор строительной компании ТОО «Болашак» Уалихан НЫСАНОВ получил предоплату за квартиры в конце 2022 года с обещанием достроить дом в ЖК «Семья» в 3 квартале 2023 года, но обещание не выполнил, в результате чего более 20 потерпевших не получили квартиры, за которые внесли предоплаты.

Подсудимого обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 190 УК РК («Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием») и вменяют ему хищение 130 млн тенге. Вину он не признает. Дело рассматривают в уголовном суде № 2 Костаная.

Сабыржан Иманбаев и Уалихан Нысанов / Лицо подсудимого скрыто по его ходатайству



29 января суд дал Нысанову время на возмещение ущерба и отложил заседание на 5 февраля - тогда своих денег еще не получил ни один потерпевший.

И вот уже 5 февраля адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ показал 21 платежное поручение и зачитал каждое - в них Нысанов возмещает 19 потерпевшим ущерб ровно в том объеме, в котором этот ущерб ему вменяет прокурор и который указан в исковых требованиях потерпевших, а еще двум потерпевшим - не в полном объеме.

- Здесь перечислены денежные средства в том объеме, сколько вменено по обвинительному акту каждому потерпевшему, кроме Кашиной и Мурзахметовой, - пояснил Иманбаев.

Он также сказал, что упустил еще пару платежных поручений. Видимо, приобщит их онлайн или принесет.

Затем адвокат зачитал около десяти заявлений, в которых потерпевшие пишут, что пришли с Нысановым к примирению, получили свои деньги в полном объеме и от всех претензий к нему отказываются. По словам Иманбаева, оставшаяся половина потерпевших приобщила аналогичные заявления сама накануне заседания.

Судья попросил секретаря занести в протокол не все 21 заявление, но лишь 11 - от тех потерпевших, которые присутствовали на заседании и устно подтвердили, что претензий к подсудимому больше не имеют.

Как Нысанову это удалось? По всей видимости, не из своего кармана, а через трейдерскую компанию, взявщую на себя его долговые обязательства.

Такой способ возмещения ущерба адвокат подсудимого предложил 29 января: трейдерская компания из Алматы перечисляет потерпевшим деньги, а те передают фирме право требования с Нысанова этих долгов.

- Мы должны подать договор - что вы уступаете право требовать с Нысанова деньги алматинской фирме, а она вам перечислит эти деньги полностью, - пояснял тогда Иманбаев.





Сауле Мурзахметова / Фото из архива «НГ»

На том же заседании потерпевшая Сауле МУРЗАХМЕТОВА осталась недовольна тем, что вместо 11 млн ей через трейдерскую компанию предлагают возместить 8 млн. Да и в их возврате тоже сомневалась:

- А где гарантия? - спрашивала она.

- Ваш иск подан в суд, - отвечал тогда адвокат подсудимого. - Ваши исковые требования никуда не денутся. Вы вправе до окончания судебного следствия снизить исковые требования либо увеличить исковые требования. У вас есть право оставить иск в рамках уголовного дела. В зависимости от того, сколько вам возместят, вы после возмещения вправе снизить. Если вам в полном объеме возместят, вы вправе отказаться от исковых требований.

И пояснил вопрос о разнице в суммах:

- Решение суда останется. Суд вынесет решение взыскать в вашу пользу с Нысанова оставшиеся 3 млн тенге.

После этого Мурзахметова, кажется, стала более открытой к предложению, хотя и однозначного ответа не дала.

5 февраля ровно так все и получилось - Мурзахметова получила пока только 8 млн тенге и сразу же заявила ходатайство об исковых требованиях на 3 млн тенге.

Помимо ее, не до конца удовлетворенными остались притязания потерпевшей Кашиной, которая получила не всю сумму из исковых требований. недовольны еще пара-тройка потерпевших, которым возместили вменяемый ущерб даже в полном объеме, так как Нысанов не возместил им услуги юридического представителя, госпошлины по судопроизводству и проценты, указанные в договоре предоплаты за квартиры. А еще, хотя напрямую об инфляции они пока не говорят, эти потерпевшие все-таки акцентируют внимание на том, что с момента заключения сделок прошло несколько лет.

Теперь они могут либо оставить свои иски в этом уголовном деле, либо забрать их и подать новые в гражданском суде. Второй вариант для Нысанова и его адвоката, конечно, предпочтительнее - полный отказ от претензий в уголовном деле, по их мнению, позволит снять арест с машины и жилья подсудимого, и с их помощью «закроют» оставшиеся долги. Но пока что это неудовлетворенное меньшинство склоняется к тому, чтобы оставить иски в уголовном деле.

А 20 с лишним отказов от претензий потерпевших, судя по жалобе адвоката Нысанова, дались ему не так легко, как кажется.

- Я бы хотел обратить ваше внимание, чтобы вы в какой-то мере отреагировали на этот факт, - обратился Иманбаев к судье. - За весь период дело уголовное находится в производстве суда, и ни одно должностное лицо не имеет права вмешиваться в деятельность суда. Но с того периода, как вы нам дали возможность возместить материальный ущерб, следователь (по досудебному расследованию - «НГ») активно сопротивлялся этому, активно вмешивался в дело, оказывал давление на потерпевших якобы по поручению суда. Что якобы он обязан сопровождать уголовное дело, потому что у нас судьи просят сопровождать. Отговаривал от подписания документов, вводил в заблуждение, говорил «не контактируйте» .Такое сопротивление оказывал. Я вынужден был в воскресенье звонить ему, ругаться с ним, объяснять ему, что он не имеет права, не имея поручение суда, вмешиваться в это дело.

Судья лишь подчеркнул, что со стороны суда никаких подобных поручений не было, и что суд, наоборот, предоставил Нысанову время на возмещение ущерба.

Следующее заседание назначено на 13 марта.

Фото автора