В социальных сетях казахстанцы массово жалуются на то, что на портале eGov детям приписывают посещение бесплатных секций, в которые они не ходят, передает Informburo.kz. Ситуацию с "приписками" детей к бесплатным кружкам прокомментировал вице-министр просвещения Казахстана Жайык Шарабасов.

Как отметил Шарабасов, информацию о посещении кружков предоставляют организации образования.

"Все эти данные формируют именно организация образования. Их достоверность, мониторинг, корректировка возложена на местные исполнительные органы и организации образования. Со своей стороны мы сейчас совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития внедряем Социальный кошелёк, где будет более достоверная информация по посещениям дополнительных кружков и организаций", – сказал вице-министр во время брифинга в СЦК.

Он отметил, что по данным фактам в регионах начали проверки.

"Сейчас данная проверка идёт. Мы ещё дали поручение регионам, чтобы они всё это ещё перепроверили. Ожидаем результаты. После получения результатов уже примем меры", – заверил Жайык Шарабасов.

В случае обнаружения "приписок" к бесплатным дополнительным занятиям родителям необходимо обратиться в школу или управление образования, добавил вице-министр.