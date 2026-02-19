Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, передаёт Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита Глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.

Ранее сообщалось, что Токаев 18-19 февраля по приглашению американского лидера Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира.

Как ожидается, ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.

Напомним, 22 января этого Президент Казахстана в Давосе подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США.

Ранее сообщалось, что Токаев одним из первых получил официальное приглашение от Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.

Наряду с Главой государства в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Совет мира, по задумке Вашингтона, будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

В учредительный исполнительный совет (founding executive board) войдут, как сообщает Белый дом, семь человек — "лидеры с опытом в области дипломатии, девелопмента, инфраструктуры и экономической стратегии". Каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы".

Кроме того, будет сформирован исполнительный совет Газы (Gaza executive board), который будет контролировать деятельность нового правительства сектора. В этот совет включены 11 человек, в том числе четыре члена исполнительного учредительного совета.