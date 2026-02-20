Если исходить из действующих в РК законов и правил, просят невозможного. Вероятно поэтому на встрече в региональной палате предпринимателей им о своих проблемах пришлось говорить фактически самим с собой. Не первый раз, кстати. И это странно, когда речь идет о ситуации в сфере, которая вроде бы так значима для нашего социально ответственного государства.

Общепит, да не тот

Забота о здоровье школьников - тема № 1 в последние -надцать лет. Государство пошло на обеспечение части учащихся бесплатным горячим питанием, жестко нормирует меню, ассортимент и цены буфетной продукции в организациях образования. Без преувеличения кормление учащихся - одна из самых зарегулированных сфер предпринимательской деятельности. При этом здесь у бизнеса нет абсолютно никаких преференций. Но поставщики школьного питания настаивают, что они должны быть, что они нужны.

Многие школьные столовые в Костанае стали выпекать хлеб сами / Фото Олега ПАКА

В палате предпринимателей недавно к этой теме вернулись рудничане.

На заседании отраслевого совета по вопросам промышленности индивидуальный предприниматель Оксана КОРОЛЕВА сначала процитировала для примера самую ходовую претензию к ним родителей: «Почему у Карагулиной (крупная пекарня - «НГ») булочка 120 тенге стоит, а у вас такая же все 200?».

Если бы сравнили цены на хлеб, который сегодня выпекают во многих школах, сказали бы то же самое. Хотя по словам предпринимателей, пекут его, чтобы не зависеть от поставок со стороны, качество которых не устраивает.

- То с «палочкой» привезут, то опоздают, а мы не можем оставить сотни детей без хлеба, - пояснила свою ситуацию костанайский предприниматель Лариса ХОМЕНКО, - к тому же мы печем по бабушкиным рецептам, он всегда вкусный, свежий.

Предприниматели Оксана Королева и Лариса Хоменко выражали мнение от лица многих коллег / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Нас по ценам постоянно сравнивают то с пекарнями, то с магазинами и кафе, - продолжила Оксана Королева, - но мы же очень отличаемся, у нас своя специфика. Начать хотя бы с того, что пекарни получают муку из стабилизационного фонда, мы - никогда, все стопроцентно закупаем сами на оптовых рынках, в розничной сети. У них обороты совсем другие, поэтому они, как и кафе, рестораны могут себе приобрести новое современное оборудование, которое позволяет экономить ту же электроэнергию. А мы - арендаторы, в школьных столовых оборудование по большей части старое. Самим приобретать? Но вдруг конкурс не выиграешь? Это еще хорошо, что сейчас добились того, что он проводится раз в три года. Ведь раньше такие правила были, что ты каждый год не знал, где будешь работать и будешь ли вообще. Вот мы с коллегой в прошлом году купили оборудование, поставили печи за 2 млн тенге. А если не выиграем тендер на школы, где их сейчас установили? Речь же о большой печи, большой плите 6-секционной.

Давайте по правилам

Коллеги Королеву поддержали, добавляя деталей к тому, что у них влияет на ценообразование, а значит, на рентабельность, доходность бизнеса. Указывали, что стоимость горячего питания для учащихся 1-4 классов, предоставляемого бесплатно в соответствии с поручением президента, не пересматривалась с сентября 2025 года. За это время они фиксируют значительное увеличение фактических затрат на организацию питания. Отметили отсутствие корректировки цен на буфетную продукцию. С января 2025 года они остаются неизменными, несмотря на удорожание сырья и увеличение прочих затрат. И в этой сфере в отличие от остального общепита у бизнеса никакой свободы маневра нет.

- Мы понимаем, что цены на все поднимались и будут подниматься, - сказала одна из участниц обсуждения, - но в правилах № 598 ( Правила организации питания обучающихся в государственных организациях образования... «НГ») прописано, что ежегодно на процент инфляции должна индексироваться стоимость питания. Необходимо, чтобы это делалось своевременно.

«Тарифов для вас нет»

- Арендаторы всегда очень зависят от предоставляемых условий, - сказала Хоменко, у которой опыт работы в этой сфере 22 года, - например, в школах нередко приходится оплачивать площади, которые непосредственно для производства нам и не нужны. А надо не только за аренду платить, но и коммунальные расходы нести за них, тепло оплачивать, которое сами знаете, какое дорогое.

Вообще коммунальные платежи - одна из существенных статей расходов для поставщиков питания. Особенно затраты на воду и электричество. Мытья на кухне и в столовой всегда много, того нормы санитарии требуют. Ну и оборудование для готовки все сплошь на электричестве, постоянно работают большие холодильники. В одной из школ Костаная, например, за месяц только за электричество заплатили 170 тыс. тенге.

- За январь очень большие счета за коммуналку выставили у нас в Рудном, хотя работали мы в прошлом месяце только с 8 января и еще из-за морозов дни актировали. Считаем, что для поставщиков школьного питания нужны более низкие тарифы, - высказала от лица коллег предложение Оксана Королева.

Предложение не очень реалистичное, о чем предприниматели и сами знают, и что подтвердил главный инженер ТОО «ЭПК-Форфайт» Максим КАСАТКИН.

- Рудничан обслуживает другое предприятие, мы по Костанаю работаем. Но это роли не играет, - сказал он, - есть установленный общий порядок. Все тарифы согласованы департаментом комитета по регулированию естественных монополий. Изменения тоже утверждает ДКРЕМ. Есть несколько категорий потребителей, для которых определены законом разные тарифы. Вы к этим группам не относитесь.

Чтобы не быть «госиком»

Когда стали обсуждать, что все-таки в сложившемся положении можно изменить, на чем сэкономить, открылись интересные вещи. Например, что часть поставщиков питания платит за коммуналку по максимальным тарифам. По их выражению, как «госики», то есть государственные организации, а не как юридические лица из бизнес-сектора.

Разница в ставках доходит до 50%. Например, в Рудном тариф для школы, то есть бюджетной организации, составляет 89,90 тенге, а для юрлиц - 45,49 тенге.

Вывод - всем предпринимателям нужен раздельный учет, свой счетчик.

- Вам необходимо энергоснабжающей организации, которой вы сейчас платите, предоставить договор аренды, наладить раздельный учет, получить технические условия на себя и, соответственно, у вас будет другой тариф, - пояснил Касаткин.

Выглядит все довольно просто. И администрации школ должны быть в этом заинтересованы, потому что снижение затрат для бизнеса, кормящего детей, означает его устойчивость. Примеры положительные есть: та же Королева говорила, что в двух ее столовых, с февраля учет и оплата электроэнергии пойдут по отдельным счетчикам.

А вот по другой услуге ситуацию изменить пока не получается - предприниматель уже около года не может заключить договор напрямую с предприятием водоснабжения в Рудном.

- Счетчики мы установили, но по их мнению, мы трубы должны какие-то отдельные провести, - рассказывала она. - Дали какой-то огромный список документов. Ни я ничего в них понять не могу, ни бухгалтерия школы.

«Борода» все растет

Еще один больной вопрос - взаимоотношения со стабилизационным фондом. Точнее, их полное отсутствие, которое возмущает поставщиков школьного питания. Они бы не отказались от регулярных поставок удешевленных муки, сахара, круп.

- Мы не раз поднимали вопрос о том, чтобы школьные столовые могли получать продукты из этого фонда, - признался начальник отдела отраслевого развития и сопровождения инвестпроектов палаты предпринимателей Костанайской области Роберт ЮСУПОВ. - Аргументировали это тем, что они же готовят для детей в том числе из малообеспеченных семей. Но ответ нам дают всегда один и тот же: стабфонд сдерживает цены для уязвимых слоев населения в магазинах, в рознице, а на школьные столовые ни объемов не предусмотрено, ни нормативно-правовой базы нет. Вопрос, как говорится, с большой бородой. И не решается никак.

То есть законы и правила стоят незыблемо, в отличие от цен. Неужели за много лет нельзя было внести изменения хотя бы в правила формирования и распределения ресурсов стабилизационного фонда? Если это не делается, значит, социальная миссия государством просто аккуратно перекладывается на плечи бизнеса. И ноша все тяжелее.

- Люди приходят в ресторан и за одно горячее и салат оставляют до 10 000 тенге. Но в школьной столовой тысяча за обед - много, - довольно точно определила позиции сторон Лариса Хоменко.

От поставщиков питания для учащихся ведь ждут чего? Чтобы было дешево, сытно, к тому же вкусно, разнообразно и полезно. При этом предприниматель сегодня в Костанайской области обязан укладываться в следующие ценовые нормы: обед для ученика 1-4 классов - 645 тенге, 5-9 классов - 705 тенге, 10-11 классов - 745 тенге. Посмотрите в магазине, на рынке, на оптовке стоимость мяса, молока, масла и придумайте сами, за счет чего этот бизнес на школьном питании должен оставаться рентабельным.