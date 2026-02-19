16 февраля на автомобильном пункте пропуска «Аят» при выезде из Казахстана в Россию был остановлен грузовой автомобиль марки RENAULT, сообщает пресс-служба департамента госдоходов по Костанайской области. По документам перевозчика машина следовала без груза. Однако при досмотре пограничным нарядом «ДТСГ» совместно с сотрудником ДГД по Костанайской области в транспортном средстве обнаружены скрытые отходы цветных металлов и латунные радиаторы общим весом 3 770 кг.

По предварительной оценке, стоимость груза составляет около 15 млн тенге. Как установлено, металл был спрятан с использованием конструктивных особенностей автомобиля — в передней части цистерны была приварена дополнительная крышка, за которой размещался товар.

Изъятый груз направлен на экспертизу. После завершения всех процессуальных процедур материалы будут переданы в суд.

- В соответствии с приказом Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №449 от 23 октября 2025 года в стране действует запрет на вывоз лома и отходов чёрных и цветных металлов всеми видами транспорта, - напоминают в департаменте госдоходов.

Фото пресс-службы ДГД