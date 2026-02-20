В Казахстане могут изменить процесс перехода от одного мобильного оператора к другому. Такие поправки содержатся в проекте приказа Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Одно из главных изменений, которые предлагают разработчики документа, касается переноса абонентского номера. Проще говоря, сохранить за собой свой номер телефона станет сложнее. Всё потому, что оператор сможет отказывать в переносе номера.

"Оператор-донор получит право отказать в переносе абонентского номера, если после первой активации номера прошло менее 60 календарных дней. Это изменение направлено на предотвращение злоупотреблений и защиту интересов операторов связи", — говорится в тексте документа.

Оператор-донор — это прежний оператор связи, обслуживающий клиента. По закону после получения запроса о переносе номера в Центральной базе данных абонентских номеров (ЦБДАН) оператор должен будет дать ответ в течение 10 минут. Это максимально установленное время.

Как отмечают разработчики, основная цель проекта — сократить период возможной недоступности связи для абонента при переносе номера, что в свою очередь "повысит удовлетворенность клиентов качеством предоставляемой услуги".

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 6 марта этого года.

Напомним, с 2016 года казахстанцы могут сменить мобильного оператора с сохранением своего номера.