Главный санитарный врач страны Сархат Бейсенова подписала новое постановление из-за роста случаев заболеваемости корью по всему Казахстану, передает NUR.KZ.

Фото: Marina Demidiuk/iStock / Getty Images Plus

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, в стране все еще отмечается рост заболеваемости корью. С начала 2026 года зарегистрировано 3 343 случая, из них 84,2% (2 816 случаев) - среди детей до 14 лет.

"В 77,6% случаев (2 594) заболели непривитые дети: по причине отказа от вакцинации - 1 448, по медицинским противопоказаниям - 325, в связи с недостижением прививочного возраста - 778, по иным причинам - 43. В 11,9% случаев (398) прививочный статус заболевших неизвестен", - сказано в сообщении.

Для стабилизации ситуации принято новое постановление главного государственного санитарного врача РК. Теперь предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:

детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - до стабилизации ситуации;

детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по национальному календарю профилактических прививок, — в рамках наверстывающей иммунизации;

медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.

"Вакцинация проводится только после получения информированного согласия прививаемого или его законного представителя. Также усилены требования к плановой госпитализации детей.

При регистрации случаев кори в организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях обеспечивается незамедлительное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая временное отстранение непривитых лиц", - сказано в сообщении.

При этом, в силе остался пункт о временном отстранении непривитых детей в сады и школы при регистрации случаев кори. Руководители управлений образования обязаны контролировать пороговый уровень охвата детей прививками не менее 90%.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.