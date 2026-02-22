В районе Т.Рыскулова Жамбылской области после прошедшего урагана на некоторых объектах власти объявили локальную чрезвычайную ситуацию, сообщает акимат региона. В регионе подсчитывают ущерб и восстанавливают подачу электроэнергии и газа, передает Informburo.kz.

21 февраля на территории района зафиксировали порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду. По последним данным, в семи населённых пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населённых пунктах произошло отключение электроэнергии, в семи временно приостановлена подача газа.

Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад.

В Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в пяти сельских округах. Пострадали крыши и фасады пяти образовательных учреждений. В восьми сельских населённых пунктах отключилось электроснабжение, в трёх сёлах повреждены газовые сети.

Жертв и пострадавших нет.



Власти определяют объём причинённого ущерба. Заместитель акима области Нуржан Календеров провёл заседание оперативного штаба и поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и газа, при необходимости привлечь дополнительные силы и средства, оперативно провести уборку поваленных деревьев и повреждённых конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки.

Ситуация находится на личном контроле акима области Ербола Карашукеева.

Фото акимата Жамбылской области