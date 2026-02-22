О несчастном случае, произошедшем во время пожара в "Федоровском сельскохозяйственном колледже", "НГ" сообщили читатели. По данным ДЧС, ночью 21 февраля на пульт 112 поступило сообщение о задымлении на территории колледжа в селе Жарколь. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар начался в подсобном помещении на первом этаже в двухэтажном лабораторном корпусе.

Кадр из видео

- В ходе разведки спасателями был обнаружен мужчина 1968 года рождения в бессознательном состоянии, - подтвердили несчастный случай в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пострадавший был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пожар спасатели ликвидировали. Причина устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.