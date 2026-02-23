Чувство идентичности своей эпохе, ностальгия по молодости? А может, просто интересно да и всё? Житель села Заречное Жолболсын АБИШЕВ начал пополнять свою необычную коллекцию лет 15 назад. В ней всё, что связано с Советской армией. Есть даже винтовки и граната – но деревянные муляжи. Настоящие нельзя.

Повод к началу хобби – подарки друзей и родных, а также ностальгия по временам армейской молодости. Служил Жолболсын не где-нибудь, а в самой настоящей Германии, только восточной. У бывших срочников ГСВГ (группы советских войск в Германии) есть свои объединения, флаги, юбилейные медали…

- Многие рассказывают – бардак там, мол, был и дедовщина. А у меня такого не было – я попал в учебное подразделение подготовки младших сержантов в Белоруссии, и мы жили строго по уставу. Через полгода я уже служил в части ГСВГ под Фюрстенвальде. И оказался, представьте, в такой роте, где, кроме как военным делом, мы ничем не занимались. Это была школа жизни. Правда, дедовщину я однажды всё-таки видел, когда был в командировке в другой части.

Когда Жолболсын строил свой дом, комната площадью 2х3 м по проекту предназначалась для библиотеки, но потом было решено приспособить её под хобби. Все вокруг приятно поражены – супруга Жолболсына не пилит, а наоборот, помогает содержать это небольшое собрание: я заметил, что армейские кители выглажены и вообще везде идеальный порядок.

Вот плащ-накидка, вот униформа различных лет и типов (один китель с неуставными шевронами), есть даже нательное бельё.

А эти предметы вполне функциональны: кружка и походный набор для еды могут пригодиться, допустим, в походе, или на праздновании 9 Мая в парке Победы. Как применять мобильную армейскую радиостанцию, Жолболсын пока не решил.

А ещё он работает с деревом – из этого увлечения в коллекцию добавились деревянные муляжи ППШ и винтовки Мосина, а также вот этой гранаты. От настоящей с трёх метров не отличить, поэтому все советуют владельцу не показывать такие штуки прилюдно.

Как пополняется коллекция? Из маркетплейсов, через подарки друзей и знакомых.

- Это у него от предков, по отцовской линии они все были фронтовиками, героями, многие помнят знаменитую лётчицу Хиуаз Доспанову, - говорит сват Жолболсына Сансызбай КАСИМОВ, - его увлечение помогает заинтересовать подрастающее поколение изучением героического прошлого наших предков. Скажу шире – это даёт интерес к жизни.

- Пусть не подумают, что я лишь ностальгирую по прошедшей молодости, - подтверждает наш герой. – Эти времена прошли, никакой СССР мне не нужен. Хотя были и хорошие времена. А у нас впереди будущее. Но помнить всё равно нужно.

Фото автора

Подробнее о музее - в ближайшем печатном номере "НГ"

