Женщина в сентябре 2025 года купила конфеты в одном из супермаркетов города, а когда открыла их, обнаружила внутри насекомых-вредителей. Она обратилась в уполномоченный орган, чтобы подтвердить факт заражения конфет, а после подала иск в суд, требуя взыскать с ТОО 2 млн тенге за моральный вред.

В иске указывала на причинённые ей нравственные страдания, чувство брезгливости и переживания, а также на чувство вины перед детьми за приобретение некачественного товара.

Представитель ответчика в судебном заседании, прошедшем в городском суде Костаная, признал факт реализации товара ненадлежащего качества, однако не согласился с размером компенсации, указав на отсутствие доказательств причинения вреда здоровью. И предложил добровольно выплатить покупательнице 200 000 тенге.

- Основываясь на материалах дела, суд установил вину ТОО в продаже некачественного товара, данный факт не оспаривался ответчиком, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом отсутствия вреда здоровью, принесенными извинениями, добровольно погашенных убытков истцу, суд посчитал разумным снизить размер компенсации с 2 000 000 тенге до 250 000 тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу.