Ведут эту подготовку с учётом двух возможных сценариев: верхового (таяние снега в городе и Костанайском районе) и низового паводка (подъём воды в Тоболе). Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Костанай. Апрель 2024 год/Фото из архива "НГ"

Как сообщил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ, основная задача - обеспечение беспрепятственного прохождения талых вод с территории города, а также контроль над уровнем воды в реке Тобол и Амангельдинском водохранилище.

Особое внимание - районам, где возможны подтопления: Костанай-2, Юбилейный, Береке и Алтын Арман, индустриальная зона, СО «Текстильщик», жилые массивы Дружба и Кунай, улица Дачная (дома №№ 26 и 30), коммерческие объекты на пересечении улиц Узкоколейная - Киевская.

- Также в зоне возможного подтопления при подъёме Тобола находятся 5 садовых обществ, около 600 домов, 256 из которых - постоянного проживания, а также 4 объекта бизнеса и ДЮСШ № 2, - отметил Исмагулов. И напомнил: - В 2024 году паводок затронул район Колесные ряды, пострадали 123 дома, 74 признаны аварийными. В этом году акимат планирует завершить изъятие оставшихся девяти домов ниже улицы Красный Кузнец.

Cейчас в городе действует разветвлённая система водоотведения: ливневая канализация, нагорная канава, обводные каналы, водопропускные сооружения и лога.

- За последние два года ливневую канализацию обустроили на 58 участках (22 км сетей). В этом году планируется работа ещё на 43 участках (8,2 км), - отметил Исмагулов. - С начала года из города вывезли 202 тыс. тонн снега - более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снег вывозят на пять официальных полигонов.

Заместитель акима поручил отделу ЖКХ создать новое структурное подразделение при ГКП «Костанай-Су», которое займется геодезическими работами, инженерным сопровождением и реализацией проектов по системе водоотведения.

- Для стратегического контроля и методической помощи подразделение будет работать совместно с городским управлением по ЧС, - сказал докладчик.

В СО «Текстильщик» чистят водопропускные трубы - в прошлом году здесь выкупили дачный участок по маршруту следования талых вод. Еще одно место пропуска талых вод - железнодорожный путь в районе Узкой колеи.

- На полигоне на пересечении улиц Узкоколейная - Киевская проводятся работы по предотвращению подтопления коммерческого объекта по адресу ул. Киевская, 41. Для этого прокладываются дополнительные трубы, углубляется русло канала и будет размещен гидропост, - пояснил заместитель акима.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал: ливневая канализация в районе Костанай-2 работает эффективно.

- Там мы работу проводим уже в течение двух лет. Провели более 20 км ливневой канализации, - пояснил он. - Мы наблюдали за ее работой. Эффект очень хороший - вода уходила.

Журналисты спросили, почему полигоны для вывоза снега находятся в черте города и насколько это безопасно.

- Учитывается необходимый объем и логистика. Нет такого понятия, как вывоз за город или внутри него. В первую очередь учитывается естественное русло реки, - пояснил Алмат Исмагулов. - Проведем мониторинг в этом году, посмотрим.

- Снег мы собираем там, где проходит вода., - добавил Марат Жундубаев. - Она через северо-запад идет в реку, то есть мы размещаем полигоны в естественном русле. Решение было принято с учетом рельефа тех каналов, которые у нас существуют. Тут еще логистика влияет - очень большая разница - вывозить снег за 10 км или за 20 км.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Аслан МАХМУТОВ доложил: закуплены 63 тыс. мешков, 1 300 м полиэтиленовой плёнки, подготовлены насосы, лодки и электрогенераторы, 36 мотопомп.

- Для постоянного мониторинга уровня воды будут развернуты круглосуточные гидропосты, информация с которых будет поступать в оперативный штаб, размещенный в районе Костанай-2. Дополнительно гидропост установят в районе улицы Узкоколейной, - сообщил он. - При необходимости силы гражданской защиты могут быть усилены за счет привлечения до 600 человек из академии МВД и 2-го спасательного батальона воинской части № 52859, а также городского сводного отряда экстренного реагирования численностью 116 человек и 48 единиц техники.

На случай эвакуации населения заключены меморандумы на питание до 4000 человек, размещение до 1 500 койко-мест, выделены 10 автобусов, определены поставщики медицинских и бытовых услуг.

- Особое внимание уделено предупреждению ледовых заторов. Планируется проведение взрывных работ для разрушения льда - до 10 тыс. кубометров с использованием 500 кг взрывчатки, - сказал Махмутов. - Также планируются рейдовые мероприятия «Тонкий лед» с усиленной профилактикой для рыбаков и родителей несовершеннолетних.

Марат Жундубаев напомнил про паводок 2024 года, отметив, что тогда представители разных профессий совместными усилиями защитили Большой мост между Костанаем и Тобылом.

- Провели эту работу в течение 3-4 часов и полностью перекрыли мост. Это тоже хороший урок консолидации наших граждан. Очень много людей, детей и взрослых пришли на этот мост, и это было очень показательно, - отметил аким города. - Думаю, это можно назвать уроком мужества и патриотизма.

Что говорят синоптики

Директор КФ РГП "Казгидромет" Адель АХМЕТОВ сообщил: сейчас гидрометеорологическая обстановка в Костанае оценивается как стабильная.

- По состоянию на 20 февраля высота снежного покрова составляет 26 см, что на 6 см выше среднемноголетних значений. Запасы воды в снеге - 62 мм при норме 52 мм (на 19% выше нормы). Глубина промерзания почвы достигает 110 см, что снижает впитываемость влаги и при активном таянии может увеличить объём поверхностного стока, - пояснил он. - На реке Тобол сохраняется устойчивый ледостав, толщина льда - 47 см. Объёмы притока воды в водохранилища региона прогнозируются в пределах многолетних значений, а уровни воды в районе Костаная не ожидаются выше опасных отметок.

Но развитие паводковой ситуации будет напрямую зависеть от погодных условий марта-апреля. По долгосрочному прогнозу, март ожидается на 1 градус теплее климатической нормы, при этом возможны резкие колебания температур.

- Экстремальный сценарий возможен лишь при одновременном сочетании резкого потепления, интенсивного снеготаяния и дождевых осадков, - подытожил Ахметов. - Основной прогноз на период весеннего половодья будет опубликован до 5 марта, после чего гидрологическая информация станет обновляться еженедельно. В случае ухудшения ситуации мы предупредим население за 2-3 суток.

Фото автора