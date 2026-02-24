Внутренние и экспортные цены на казахстанское мясо сравнил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По данным главы ведомства, сейчас стоимость говядины на вывоз – от 4,5 до 6 тысяч тенге. Цена зависит от категории мяса, упитанности – высшая, средняя, низшая, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

"Цена внутри рынка на сегодня – от 1600 до 1800 тенге доходит. Даже снизилась. В своё время доходила до двух тысяч. Сегодня в среднем 1700 получается у нас. Это 3400 тенге (розничная цена для потребителя. – Авт.)", – отметил Сапаров во время брифинга в правительстве.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что информация о закрытии внешних рынков для экспорта говядины в Казахстане не соответствует действительности.