До дня голосования по конституционному референдуму в Казахстане – две с половиной недели. В Костанайской области 716 избирательных участков, и места волеизъявления уже обозначены информационными табличками с датой его проведения, а для членов избирательных комиссий установлены дни дежурств на участках.

Официальные информационные материалы, которые мне встретились – наглядный довод поддержать предлагаемый конституционный проект. Такие постеры скомпонованы по всем нехитрым образцам жанра.

Вот фото счастливых членов условной семьи, а текст с перечнем некоторых положительных изменений в проекте Основного закона, как говорят, не оставляет альтернативы: «За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!» Стенд обклеен почти до земли - вероятно, чтобы посыл был заметен и самым маленьким.

Любой житель региона может получить информацию о том, куда идти голосовать, тремя способами:

1) На официальном веб-сервисе: https://sailau.ikostanay.kz/ Здесь нужно использовать собственный ИИН, как и в двух следующих вариантах. Размещены телефоны всех call-центров городов и районов области.

2) Через единый call-центр по телефону 1315. Быстро ответили, всё сообщили.

3) Через чат-бот в Telegram: @sailau_kostanay_bot. Проверил – работает.

«Добрый день, к сожалению два дня заняты все, - пишет мне в мессенджере председатель территориальной избирательной комиссии Костанайской области Александр МАЛАШКО, - а так всю информацию дадим».

Представляю, как сейчас загружены организаторы.

Численность избирателей на каждом участке по нормам не должна превышать трёх тысяч, поэтому в областном центре организовали 7 новых пунктов для голосования в новых микрорайонах.

Участок № 15 по ул. Тәуелсiздiк, 118 "Б", к которому я приписан, наоборот, «почтенный». Вам сообщат всеми тремя вышеназванными способами, что это в социально-техническом колледже, но самом деле колледж давным-давно переехал, а окажетесь вы в школе-лицее, хотя и того же образовательного комплекса.

Все три урны для голосования пока хранятся в отдельном кабинете

- В нашей избирательной комиссии 7 человек, график их дежурств на участке вплоть до 15 марта расписан, - рассказывает директор школы-лицея Ботагоз НУРМАНОВА. - Они по очереди приходят с десяти утра и заканчивают дежурство в восемь вечера - в будние дни. Это для того, чтобы принимать обращения и предложения избирателей, если таковые появятся. Участок всем оборудован, есть две урны для выездного голосования и одна большая стационарная, которую установят в центре зала. Всё остальное по регламенту: государственные символы, столы, ручки, светильники для тех, у кого проблемы со зрением, для инвалидов есть кнопка вызова. По опыту известно, что большая часть избирателей подтянется ближе к обеду, а следующий наплыв будет потом около двух дня.

Здесь установят кабинки и поставят столы для членов избирательной комиссии

15 марта избирательные участки будут открыты по всему Казахстану с 7 утра до 8 вечера, если иное не обозначено для каждой конкретной локации. Кстати, участок может завершить работу и досрочно, если все зарегистрированные на нём проголосуют до времени закрытия.

Референдум признают состоявшимся, если проголосует больше половины тех, кто имеет на это право. По календарному плану Центральной избирательной комиссии РК, агитационная кампания продлится три дня. 14 марта объявлено днём тишины, 15 марта – сам день голосования. Официальные итоги референдума опубликуют не позднее 21 марта, то есть к Наурызу.

Фото автора