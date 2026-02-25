В садовом обществе «Текстильщик-1» вновь заговорили о риске паводка. Причина - два полигона для вывоза снега, расположенные рядом с дачами, по обе стороны улицы Киевской, вблизи Узкоколейной. Дачники опасаются, что при резком потеплении в начале весны талые воды пойдут через их общество.

Полигон для вывоза снега справа от ул. Киевская, дальше от СО "Текстильщик-1".

25 февраля корреспондент «НГ» побывал на обоих полигонах.

Грузовик выгрузил снег на полигон, который расположен ближе к СО "Текстильщик-1" и возвращается назад - в город

По словам председателя общества Каирбека МУРЗАГАЛИЕВА, на одном из полигонов, который находится дальше от СО, установлен знак о запрете дальнейшего вывоза, потому что он заполнен. По моим наблюдениям, грузовики со снегом туда действительно не приезжали.

Второй полигон продолжает принимать снег, грузовики сюда прибывают регулярно. Возле обоих объектов установлены весы.

Полигон для вывоза снега слева от ул. Киевской, ближе к СО "Текстильщик-1".



Через дачное общество проходит естественное русло, по которому весной уходит вода. При этом оба полигона соединены им же.

- Будет очень печально, если будет резкое таяние. У нас около 2 000 участков, из них 1 500 используются, на 320 постоянно живут люди - это около тысячи человек, - говорит Мурзагалиев. - Мы и своего снега боимся, а с полигонов тем более!

По словам Мурзагалиева, в 2023 году вода ушла примерно за 10 дней, а в 2024-м паводок был сильным, как и по всей области. В 2025 году обошлось без подтоплений, потому что службы отреагировали вовремя и вода ушла за 6-7 дней.

Грузовик вывозит снег на полигон (ближе к СО "Текстильщик-1") из Костаная

- В этом году снега значительно больше. Один полигон уже полностью забили, второй тоже переполнен, его гуртуют, - рассказал председатель. - Если массово начнётся таяние, мы можем попасть под подтопление. Мы просим акимат и отдел ЖКХ перенести полигоны за город. Если полигона здесь не будет, мы своими силами справимся. Сейчас ситуация, на мой взгляд, критическая.

Год назад обществу помогало ТОО «Максат»: круглосуточно дежурили, привозили песок, фасовали его в мешки и развозили по участкам. Помощь оказывали и службы ЧС.

Осенью дачники сделали насыпи, чтобы вода не заходила на участки. Сам председатель на тракторе прочищает русло от снега.

Через этот лог вода с полигонов уходит через трубу в центральную часть СО "Текстильщик-1"

В 2024 году через территорию общества проложили трубу-накопитель и ещё одну - с выходом на центральную улицу. Они показали себя неплохо.

Но остаются нерешённый вопрос - не установлена переливная труба с заслонкой на общий котлован, от которого зависит поливная система.

- Во время паводка 2024 года котлован раскопали, последствия полностью не устранили. Нам пришлось за счёт членских взносов закупать строительный мусор и закапывать ров. Это были незапланированные расходы, - пояснил председатель СО «Текстильщик-1». - Сейчас мы опасаемся, что при паводке снова всё раскопают, а потом нам придётся восстанавливать за свой счёт.

Кроме того, отмечает он, от полигона в сторону общества идёт ручей по верху, где изначально планировалось уложить трубу, но её так и не смонтировали.

Акимат Костаная выкупил участок в СО "Текстильщик-1". Теперь через него проходит лог

На аппаратном совещании 23 февраля в акимате Костаная сообщили, что высота снежного покрова в Костанае составляет 26 см, что на 6 см выше нормы. Запасы воды в снеге на 19% превышают среднемноголетние значения. Глубина промерзания почвы достигает 110 см, что может увеличить объём поверхностного стока при активном таянии.

Заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов тогда же пояснял, что с начала года из города вывезено 202 тыс. тонн снега - более чем вдвое больше прошлогоднего показателя. Ответил он и на вопрос Каирбека Мурзагалиева о расположении полигонов: снег складируют в черте города с учётом логистики и естественного рельефа.

- Снег мы собираем там, где проходит вода, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Она через северо-запад идет в реку, то есть мы размещаем полигоны в естественном русле. Решение было принято с учетом рельефа тех каналов, которые у нас существуют. Тут еще логистика влияет: очень большая разница - вывозить снег за 10 км или за 20 км.



В зоне возможного подтопления при подъёме Тобола, по данным акимата, находятся пять садовых обществ.

Основной прогноз на период весеннего половодья синоптики обещают опубликовать до 5 марта.

