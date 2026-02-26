Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в последний день зимы в Костанае
26 февраля 2026, 11:01 | Общество
Свои товары для продажи привезут сельхозпроизводители городов и районов области. Отдел предпринимательства города обещает, что на прилавках для костанайцев будут доступны свежие овощи, фрукты, мясо, мед, молочная продукция и другие товары.
Ярмарка, назначенная на 28 февраля, как и прежде пройдет на площади в Сити-центре. Начало - в 9.00.
Последние новости
26.02.26 09:01 84,9 млрд тенге субсидий для сельхозбизнеса в Костанайской области - это много или мало?
25.02.26 21:17 «Мы и своего снега боимся» - Подтопления из-за близко расположенных полигонов опасаются дачники в Костанае
25.02.26 16:41 Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении построить сахарный завод в Рудном
25.02.26 14:57 Кредит для физических лиц: виды и особенности оформления
25.02.26 12:50 Регистрацию лекарств намерены ускорить в Казахстане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.