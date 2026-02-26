Свои товары для продажи привезут сельхозпроизводители городов и районов области. Отдел предпринимательства города обещает, что на прилавках для костанайцев будут доступны свежие овощи, фрукты, мясо, мед, молочная продукция и другие товары.

Ярмарка, назначенная на 28 февраля, как и прежде пройдет на площади в Сити-центре. Начало - в 9.00.