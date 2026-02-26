В Едином накопительном пенсионном фонде назвали размеры ежемесячных выплат по состоянию на январь. По информации фонда, размеры пенсий напрямую зависят от объёма пенсионных накоплений и продолжительности участия в системе, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

"Отсутствует ограничение по максимальному размеру выплаты: чем больше объём пенсионных накоплений, тем значительнее размер накопительной пенсии", — говорится в ответе ЕНПФ на официальный запрос редакции.

По состоянию на 1 января 2026 года ежемесячные выплаты из фонда варьировались от 32 360 тенге до более 900 тысяч тенге.

Таким образом, самая большая накопительная пенсия в Казахстане сегодня превышает 900 тысяч тенге в месяц.

В фонде пояснили, что накопительная пенсия формируется за счёт обязательных пенсионных взносов (10 процентов от дохода), обязательных взносов работодателя, профессиональных взносов, добровольных взносов и инвестиционного дохода. При этом доля инвестиционного дохода в структуре пенсионных накоплений на начало 2026 года составляла 41,4 процента.

"Размер выплат рассчитывается по установленной методике. В первый год применяется коэффициент 6,5 процента от суммы накоплений, далее выплаты ежегодно индексируются на 5 процентов", — пояснили в ЕНПФ.

В фонде подчеркнули: чем дольше гражданин делает регулярные взносы и чем выше его официальный доход, тем большим будет объём накоплений и размер будущей пенсии.

Контекст

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсий в Казахстане на 1 февраля 2026 года.

"Средний размер совокупной пенсии составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 103 931 тенге, базовой пенсии – 53 912 тенге", — сообщили в Минтруда.

На 1 января 2026 года средний размер совокупной пенсии в Казахстане составлял 143 143 тенге, в том числе солидарной пенсии – 95 549 тенге, базовой пенсии – 47 594 тенге.

Напомним: с 1 января 2026 года в Казахстане на 10 процентов индексируют все виды государственных пособий, а также базовые и солидарные пенсии. Мера заложена в законе о республиканском бюджете на 2026–2028 годы с учетом прогнозной инфляции Нацбанка.