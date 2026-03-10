В Казахстане с 1 июля арендным электросамокатам начнут присваивать регистрационные номера. Правила их выдачи утвердило Министерство внутренних дел. Операторы должны выбрать букву, которую будет использовать их компания, передает Informburo.kz.

Кроме того, операторов арендных электросамокатов обяжут вести учёт, который включает:

марку, модель и год выпуска транспорта;

серийный номер;

дату вводу и вывода из эксплуатации;

сведения о техническом обслуживании и ремонте;

регистрационный номер.

Номера должны установить на задней части самоката (над колесом), а также на левой и правой сторонах рулевой стойки. Буквы обязаны быть латинскими, а цифр должно быть не более пяти. Номера нельзя менять и повторно присваивать. Использовать другие операторы их тоже не смогут.

Образец задних и боковых регистрационных номеров

Оператор должен направить письменное уведомление с наименованием юридического лица и указанием выбранной латинской буквы другим кикшеринговым компаниям.

"Если в течение пяти рабочих дней от других операторов не поступили возражения относительно использования выбранной буквы, она считается закрепленной за компанией", – говорится в правилах.

После вывода электросамоката из эксплуатации его регистрационный номер сохраняется в учёте оператора. Присвоить его другому транспорту нельзя. Если номер повредили или потеряли, компания сможет заменить его на аналогичный.