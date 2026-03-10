102 раза нарушил ПДД - Злочастного нарушителя остановили полицейские в Костанайской области
10 марта 2026, 12:38 | Происшествия
Автомобиль Lada Granta на иностранном учете сотрудники роты патрульной полиции остановили 4 марта в поселке Карабалык на посту "Рубеж". При проверке выяснилось, что за водителем числятся 102 неоплаченных штрафа за административные правонарушения.
- Транспортное средство водворили на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства, - сообщил старший инспектор службы РПП ДП капитан полиции Данияр АСЫЛХАН.
Департамент полиции Костанайской области напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения является обязанностью каждого водителя.
