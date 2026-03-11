Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что в Казахстане есть большой выбор автомобилей, и машины китайской сборки часто лучше российских по цене и функционалу, передает Informburo.kz.

В Казахстане планируют повысить утилизационный сбор для автомобилей из России. Его планируют прировнять к платежу, который установили в РФ с 1 декабря 2025 года.

Нагаспаев сообщил, что Казахстан тем самым не принимает нововведений для российского рынка, а лишь отзеркаливает ситуацию в России, где утильсборы для казахстанских автомобилей выросли в разы, с прогрессивной шкалой до 2029-2030 годов.

"Сейчас, если абстрагироваться, выбор автомобилей в Казахстане есть. Возьмите российский автопром – "Ниву" или Lada. Многие наши жители уже обращают внимание на казахстанские сборки. Те же китайские бренды по цене и функционалу, а также интерьеру зачастую лучше, чем российский автопром", – сказал министр на брифинге в правительстве.

По его словам, рыночные механизмы работают нормально, резкого роста цен на автомобили в Казахстане не предвидится, а доля российского импорта составляет около 3,7%.