В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионных накоплений на лечение, включая стоматологические услуги. Об этом на брифинге в правительстве сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По словам Ибрагимовой, ранее эта программа была востребована среди населения.

"Это была очень большая и нужная программа. Сейчас продолжается снятие пенсионных накоплений, но ранее люди использовали их и на лечение. К сожалению, из-за 10 процентов населения, которые использовали средства не по целевому назначению, 90 процентов людей лишились этой возможности. Я считаю, что это несправедливо", — сказала председатель правления Отбасы банка.

Как сообщила Ляззат Ибрагимова, сейчас ведётся работа над тем, чтобы сделать процесс максимально прозрачным. Для этого, по её словам, до конца 2026 года планируется перевести механизм получения средств на лечение в онлайн-формат.

"Мы находимся в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Наша задача — сделать эту услугу доступной и полностью прозрачной. Предполагается, что в системе будут находиться стоматологические клиники и другие медицинские организации. Все услуги будут оформляться онлайн через акты выполненных работ с интеграцией с Минздравом", — пояснила она.

При этом Ибрагимова уточнила, что окончательное решение о возобновлении программы принимает Министерство здравоохранения.

"Приостановление и прекращение делается приказом министра здравоохранения. Сейчас внутри Отбасы банка идёт разработка портала", — заявила глава банка.

По её словам, сейчас банк занимается приоритетными задачами, связанными с автоматизацией системы и вопросами распределения жилья.

"Задача по лечению (снятию пенсионных на лечение зубов — прим.) сейчас у нас стоит в плане на третий-четвертый квартал", — добавила Ляззат Ибрагимова.

Контекст

Ранее казахстанцы могли использовать часть пенсионных накоплений не только для покупки жилья, но и для лечения, в том числе стоматологического. Однако позже снятие средств на медицинские услуги было ограничено.

В сентябре 2025 года Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в приказ от 15 февраля 2021 года "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение". Изменения предполагают полный запрет на использование пенсионных накоплений для лечения зубов.

Скандал со стоматологиями

Накануне Отбасы банк сообщил, что приём заявлений на стоматологические услуги временно приостанавливается. В банке объяснили это многочисленными фактами нецелевого использования средств и подделки документов.

Материалы с подозрительными схемами Отбасы банк передал в правоохранительные органы. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало проверки ряда стоматологических клиник, деятельность которых вызывает сомнения в целевом использовании пенсионных излишков. В частности, речь шла о клиниках в городе Атырау.

Как сообщалось, в этом городе изоляторы временного содержания и стоянка департамента экономических расследований оказались переполнены из-за массовых задержаний по "стоматологическому делу". Число подозреваемых приблизилось к 50.

Глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.