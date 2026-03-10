Задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Мужчина перевозил в машине более 200 килограммов запрещённых веществ. Расследование проводили сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области и прокуратурой.

- В ходе проверки транспортного средства в кузове грузовика, внутри металлической бочки, был обнаружен мешок, обмотанный полиэтиленом. В нём находилось вещество растительного происхождения, - сообщили в пресс-службе ДП. - При тщательном осмотре автомобиля полицейские обнаружили специально оборудованный тайник. В скрытом отсеке находились 20 мешков, обмотанных прозрачным скотчем, с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и возможные каналы поставки наркотических средств. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО