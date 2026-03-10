Помимо нашего региона, мониторинг проводят еще в девяти областях страны. У проекта сложное название: «Скоординированные действия гражданского общества по продвижению верховенства права для всех». Участники изучают, насколько казахстанская практика в следственных и ювенальных судах, наиболее закрытых от общественности и СМИ, соответствуют международным стандартам.

Проект реализвуется благодаря финансовой поддержке Европейского союза.

Зинаида Проценко / Фото Георгия Говорова

- Мы прошли обучение в ОО «Кадыр касиет», где нам рассказывали, как проводить мониторинг, - рассказала "НГ" исследователь и систематизатор Зинаида ПРОЦЕНКО. - Поскольку зачастую в таких делах существует тайна следствия, следователи у нас проходят анкетирование по общим вопросам. Также мы проводим анкетирование с адвокатами и прокурорами. Судьи отказались. Проводим мониторинг заседаний следственного суда, где избирают меру пресечения, продлевают сроки содержания под стражей. На тех заседаниях, которые проводятся в открытом формате. Когда завершится полевое исследование, анализом собранных данных займутся эксперты-юристы.

Исследователи намерены сопоставить, насколько юридическая практика соотносится с официальными данными госорганов. Мониторинг продлится до конца марта, а в мае проект должен завершиться.

В фокус-группе участвовали адвокаты, правозащитники, юристы, следователи и прокуроры / Фото Дариги Аймулдиновой

- Такие исследования, именно по досудебной стадии расследования, в Казахстане проводятся впервые, - отмечает Проценко. - Дело в том, что по процедуре следственные суды ничем не отличаются от других судов. И еще до того, как принять участие в этом проекте, я, к примеру, обратила внимание, что в следственных судах все-таки у органов досудебного расследования есть свои привилегии. Или другой пример - следователи начинают допрашивать родственников подозреваемого и не разъясняют, что они могут отказаться давать показания и стать общественным защитником.

Результаты мониторинга будут представлены в МВД, Верховный суд и другие государственные органы, чтобы там обратили внимание на выявленные упущения.