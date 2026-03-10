В Караганде прошел пятый матч четвертьфинальной серии стадии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 между местной «Сарыаркой» и рудненским «Горняком».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

После четырех поединков счет в этом противостоянии был 3:1 в пользу карагандинского клуба, который выиграл первые два матча на своем льду (6:2 и 5:1), затем уступил в третьем матче в овертайме в Рудном (2:3 ОТ) и одержал победу в четвертом (4:1).

Счет в пятом матче серии открыли карагандинцы. Уже через минуту после начала встречи нападающий «Сарыарки» Егор Смольянинов сумел убежать от защитников и переиграть вратаря «Горняка» Владислава Нурека. На 12-й минуте хозяева, имевшие до первого перерыва значительное преимущество, отличились еще раз усилиями своего лучшего бомбардира Артема Лихотникова - 2:0.

В середине второго периода рудничане, прибавившие в движении, сумели сократить счет и вернуть интригу в матч. Автором заброшенной шайбы стал Данила Барабаш, отличившийся после передач Александра Куршука и Ильи Горожанинова.

Полностью перехватив инициативу в третьем периоде, «Горняк» сумел сравнять счет за четыре с половиной минуты до окончания основного времени. Сделал это защитник рудничан Александр Катков, перехвативший шайбу в зоне защиты карагандинского клуба и неожиданно бросивший от правого борта под острым углом по воротам, чем застал врасплох вратаря «Сарыарки» Данила Кадочникова - 2:2. Больше заброшенных шайб в основное время зрители не увидели, и матч во второй раз в серии перешел в овертайм.

Борьбу за шайбу у заднего борта ведут защитник «Сарыарки» Ярослав Хрипков и нападающий «Горняка» Максим Мозжерин / Фото pro.ligasy.kz

В овертайме страсти раскалились до предела, и на 67-й минуте арбитры за грубость и драку удалили по одному игроку в каждой команде, автоматически переведя игру в формат «четыре на четыре». Причем отправившийся на скамейку штрафников капитан рудничан Оскар Юлбарисов был удален на пять минут. И когда «Сарыарка» вернулась к игре в полном составе, «Горняк» оказался в меньшинстве. Карагандинцам понадобилось полторы минуты для того, чтобы реализовать численный перевес. Победную шайбу забросил Никита Карабань - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

«Сарыарка», одержав победу в серии со счетом 4:1 (6:2, 5:1, 2:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ), стала третьим полуфиналистом чемпионата.

Ранее путевки в полуфинал завоевали «Торпедо», ни разу не уступившее «Бейбарысу» - 4:0 (4:2, 3:2, 4:2, 2:1), и «Кулагер», который заставил «Арлан» сложить чемпионские полномочия - 4:1 (4:3, 3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 2:0, 3:2 ОТ2).

Еще один полуфиналист должен определиться в противостоянии «Номада» и «Алматы», счет в серии у которых равный - 3:3.