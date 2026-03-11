Продлится прием до 31 августа, время подачи заявок - с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней.

- Согласно закону РК об образовании, в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей независимо от уровня подготовки, - пояснила сегодня, 11 марта, на брифинге в РСК пресс-секретарь управления образования Анна ЛАЗАРЕВА. - Документы можно подать посредством Egov.

Документы следующие:

Заявление родителей или других законных представителей;

Справка о состоянии здоровья формы 0-65у и паспорт здоровья ребенка формы 52-2/у;

Две фотографии 3х4.

Фото представлено РСК

При необходимости особых инклюзивных условий для ребенка необходимо заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Для детей иностранных граждан родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно, предоставить в школу докумени о праве на постоянное проживание вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

- Просим вас заранее позаботиться о поступлении в школу, - обратилась к жителям области Анна Лазарева, - не откладывая подачу документов на последние дни. Несмотря на то, что зачисление в 1 класс проводится до 31 августа, количество класс-комплектов в школах ограничено, и в востребованных школах областного центра свободные места заполняются раньше даты окончания приема. Чем раньше вы подадите заявление, тем выше возможность поступления в удобную для вас и вашего ребенка школу. Напоминаем про необходимость наличия медицинских справок, для изготовления которых требуется определенное время. Причиной для отказа в приеме может стать несоответствие представленных документов.

Сейчас полностью исключены экзамены для поступления в 1 класс, в том числе в виде собеседований и тестов во все школы инновационного типа, то есть гимназии-лицеи.

- Предшкольная подготовка обязательна и может осуществляться как в семье, так и в дошкольных организациях, классах предшкольной подготовки общеобразовательных школ, частных организаций, - пояснила пресс-секретарь управления. - Пройти подготовку ребенок должен в течение учебного года, повторная подготовка не предусмотрена. В государственных организациях образования предшкольная подготовка является бесплатной.

Для поступления в 10-й класс прием заявлений начнется со следующего рабочего дня после получения документа государственного образца об основном среднем образовании и продолжится до 31 августа включительно. К перечню документов добавляется аттестат об окончании 9 класса.

- Также проводится прием документов детей 5-6 классов в специализированные школы, - отметила Лазарева. - В нашем регионе действуют 3 областные специализированные школы, обучаться в которых могут одаренные учащиеся из всех городов и районов области. Это школа-гимназия-интернат имени Алтынсарина, школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат», а также лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей. Подать документы можно на сайте qabyldau.daryn.kz до 15 апреля включительно. Регистрация на экзамены проходит онлайн до 12 апреля.