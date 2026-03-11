По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 марта, ночью на севере области ожидается снег, днём переходящий в смешанные осадки, а также метель и гололёд. На западе ночью и утром туман.

В пятницу, 13 марта, осадков не предвидится, на севере и западе туман. В субботу, 14 марта, на западе и севере ночью будет идти снег, днём - снег с дождём. Ну и, конечно, метель, гололёд, туман.

В Костанае в четверг снег, метель, туман, гололёд, в пятницу и субботу без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 5-10, на востоке 13 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем -4...+1 °С. В пятницу и субботу термометры покажут одинаковую температуру: по ночам -5...-10 °С, на востоке -13°С. В дневное время прогнозируем -2...+3 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -8...-10 °С, днём 0...-2 °С. В пятницу: ночью -7...-9 °С, днём 0...-2 °С. В субботу: ночью -6...-8 °С, днём 0...-2 °С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер. Его скорость в четверг - 15-20 м/с, с усилениями до 23-28 м/с на востоке области. В пятницу и субботу скорость снизится до 9-14 м/с, но с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке.

Фото Олега ПАКА