На конкурс в Костанайской области поступило 13 заявок. По итогам предварительного отбора в полуфинал прошли шесть сильнейших. Участники представили стартапы, которые уже имеют MVP*, первые продажи и подтвержденный интерес со стороны рынка.

Защита проекта ADAPT-AI

И только один из них отправится в Шымкент, где 27 марта пройдет форум Digital Qazaqstan.

- Раньше такие масштабные форумы проходили в Астане или Алматы, - пояснил "НГ" директор Qostanai Hub Дамир МНАЙДАРОВ. - Но в этом году было принято решение провести его в другом формате. Поскольку 2026 год объявлен годом цифровизации, форум теперь будет проходить в разных городах страны. И Шымкент станет первым.

В рамках форума проведут Digital Qazaqstan Battle - соревнование стартапов, на которое каждый регион представит один проект.

- Участники будут бороться за призовой фонд в размере 19 млн тенге. За первое место 10 млн тенге, за второе - 5 млн, за третье - 3 млн. Также будет отдельный приз зрительских симпатий - 1 млн тенге, - отметил Дамир Мнайдаров.

Конкурс проектов проходит в рамках национальной платформы Digital Qazaqstan, направленной на развитие инноваций, искусственного интеллекта и цифровой экономики страны.

В Костанае одним из участников стал стартап HANDO KZ, который предлагает цифровую платформу для легальной работы бизнеса с самозанятыми.

- Это платформа, которая помогает бизнесу и людям находить подработку и работать официально, - поясняет автор проекта Айнура КАРЫМСАКОВА. - Я работаю в сфере ЖКХ в Костанае и почти каждый день слышу от людей вопрос: есть ли какая-нибудь подработка. Людям нужны деньги, поэтому многие ищут временную работу. Большинство подработок находят через чаты в мессенджерах или сайты объявлений. При этом бизнесу в Казахстане регулярно требуются временные сотрудники: официанты, повара, сварщики, сантехники, строители и другие специалисты.

По неофициальным данным, более 2 млн человек в Казахстане занимаются подработкой, при этом большая часть рынка остается в теневом бизнесе.

Проект Евгения АЛФЕЕВА "Аитоматон" предлагает единую систему сервисов для бизнеса.

- Мы сделали платформу, где предприниматели могут получить всё необходимое для работы в одном месте, - отмечает разработчик. - Предпринимателям часто приходится использовать разные сервисы: CRM-системы, задачники, телефонию и другие инструменты. Мы объединили всё это в одной системе. Сейчас у нас уже более 12 компаний, которые пользуются платформой на платной основе.

Проект разрабатывается с 2023 года. Два года ушло на исследования и создание платформы. С 2025 года система начала внедряться в компаниях.

- Также мы готовим новую платформу для малого бизнеса. С её помощью предприниматели смогут всего за один день создать сотрудника на базе искусственного интеллекта, - добавил Алфеев.

Еще один проект - QAMPIT - направлен на выявление заболеваний у крупного рогатого скота на ранних стадиях. В частности, мастита. Для этого разработан ошейник с встроенными сенсорными датчиками, а также мобильное приложение.

Проект Daisy - AI-система, помогающая людям лучше понимать себя и управлять своими эмоциями.

Adapt AI предлагает цифровую платформу для компаний, которая ускоряет поиск, обучение и адаптацию сотрудников.

AI ROP Система позволяет быстрее нанимать менеджеров и автоматически собирает заявки клиентов с сайтов. Понимает казахский, русский и английский языки, заносит все данные в сервер.

Награждение победителей "Аитоматон" - Евгения Алфеева и его команды

По итогам отбора победителем стал стартап "Аитоматон", он и представит Костанайскую область в Шымкенте.

* MVP (Minimum Viable Product - минимально жизнеспособный продукт) - первая версия продукта с минимальным набором функций, достаточным для удовлетворения ранних пользователей и получения обратной связи.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы